京華城案 黃景茂涉圖利罪 證人轉被告

台北地檢署偵辦京華城容積案，檢方為追查民眾黨主席柯文哲與威京集團主席沈慶京之間的金流，昨天二度提訊柯文哲出庭，同時針對柯妻陳佩琪第一銀保險箱內的百萬現金進行了解；廉政署也首度約談時任台北市政府都發局長黃景茂到案，詢後當庭轉列圖利罪被告，移送北檢漏夜複訊，不排除強制處分。

黃景茂由證人轉被告，北市議會京華城案專案小組召集人游淑慧直指「不意外」，並指黃景茂明知都委會面對私人財團只能審議，不能研議，但黃卻堅持說「可以」，如同讓都委會當補習班老師又當考官。

檢方連日來密集提訊北市前副市長彭振聲，發現彭除獲柯文哲指示要緊盯京華城容積率審議進度外，也曾交辦黃景茂盡速將京華城案送都委會；黃景茂身為都發局長，明知京華城容積率從從百分之五六○增加至百分之六七二違背法令，不僅未依職權把關，反「聽命行事」護航京華城。

據調查，京華城容積率案草案於二○二○年八九月就送都發局，當時都發局內直指「草案適法性有問題」，不過時任都發局長的黃景茂卻簽了兩分公文，一分告訴京華城，案子適法性有問題，一分又給都發局內部，指示同仁組專案小組，協助討論京華城案。

檢方調查，二○二○年七月一日，台北市議員應曉薇召開京華城協調會，由都委會執行秘書邵琇珮代表都發局與會；七月三日，京華城發函給都發局，提出「百分之二十容積獎勵」新方案，七月十日，黃景茂簽名批示將京華城所提方案送都委會研議。調查顯示，黃景茂除受彭振聲指示，也曾接獲柯文哲的指令。

檢廉偵辦京華城案，昨天再度提訊民眾黨主席柯文哲（中）應訊。記者葉信菉／攝影

至於沈慶京關鍵的「1500」是否涉賄款金流，柯文哲昨仍否認有收賄，對於陳佩琪保管箱內的錢，他也稱是家中正常合法收入。檢方昨天也再提訊應曉薇，希望她交代沈慶京行賄金流與柯文哲有無收賄，但對於行收賄仍矢口否認犯行，兩人訊後還押看守所。

沈慶京傳出收押後二度在台北看守所內，因身體不適由專車戒護就醫，北所證實，沈慶京昨天確實有送醫院治療，但病況涉隱私不便透露。沈慶京的律師越方如昨則到北院遞狀具保停止羈押。

此外，有媒體報導，檢方在陳佩琪保險箱內查扣冷錢包，疑為柯文哲洗錢犯罪工具，但檢廉澄清不知消息所謂何來，沒有在保險箱內查扣USB，報導與事實不符。