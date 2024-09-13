黃景茂被列京華城案被告 游淑慧點出這1點「不意外」
京華城容積弊案延燒，台北市都發局前局長黃景茂今由證人轉被告，下午送北檢複訊。對此，北市議會京華城案專案小組召集人、北市議員游淑慧指出「不意外」並指黃景茂明知都委會面對私人財團，只能審議，不能研議，但黃堅持說「可以」 如同讓都委會當補習班老師、又當考官。
游淑慧說，議會專案小組曾約談黃景茂，曾經針對此一問題辯論過，黃是都市計畫的專家、城鄉專家，不會不知道都委會不可以幫私人財團「研議」，一定分得清楚，都委會有研議和審議兩種權限，研議就是研究建議研究規畫，只能幫市政府進行通案研究，譬如說市政府現在要研究一個通案，都委會很多學者專家，同時是市府的顧問、專家庫，可以請他研究，這叫研議案。
游淑慧說，但審議是對外私人財團個案，只能審議，送案來幫審「怎麼能幫你、又當補習班老師又當考官？」她和黃就辯論過這個問題，他不會不知道，之前約談的時候，他就一直堅持說可以，後來她還發文內政部，內政部函釋就是不可以。黃景茂明知這個不可以研擬，但是他還是交辦研議。
游淑慧說，第2個是京華城送件來，109年7月30日突然提「方案4」那時候根本只有一頁、沒有計畫內容，都發局怎麼可以直接插進去原本的提案，增加所謂的「方案4」？前面都只有方案3，但因為京華城訴訟輸了，所以3個方案就都不用討論了，但是莫名其妙跑出來「方案4」，業者還強調這個方案是他們跟市府協商出來的。
游淑慧指出，然後接下來8、9月，京華城就正式要把構想變成所謂的一個計畫，可是計畫出來的時候，就是府內的所有科室都覺得這是不合法的，結果9月21日一方面退件，同一天又另外指示邵琇珮組成1個學者專家小組，幫他們研議，但退件了就表示有問題，為什麼同步兩個公文，另外一個就叫邵琇珮組成一個專案小組幫忙，然後在109年10月12日，其實就是邵主持且最有問題的那一次會議，就是黃景茂叫她主持的。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言