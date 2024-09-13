黃景茂被列京華城案被告 游淑慧點出這1點「不意外」

京華城容積弊案延燒，台北市都發局前局長黃景茂今由證人轉被告，下午送北檢複訊。對此，北市議會京華城案專案小組召集人、北市議員游淑慧指出「不意外」並指黃景茂明知都委會面對私人財團，只能審議，不能研議，但黃堅持說「可以」 如同讓都委會當補習班老師、又當考官。

游淑慧說，議會專案小組曾約談黃景茂，曾經針對此一問題辯論過，黃是都市計畫的專家、城鄉專家，不會不知道都委會不可以幫私人財團「研議」，一定分得清楚，都委會有研議和審議兩種權限，研議就是研究建議研究規畫，只能幫市政府進行通案研究，譬如說市政府現在要研究一個通案，都委會很多學者專家，同時是市府的顧問、專家庫，可以請他研究，這叫研議案。

游淑慧說，但審議是對外私人財團個案，只能審議，送案來幫審「怎麼能幫你、又當補習班老師又當考官？」她和黃就辯論過這個問題，他不會不知道，之前約談的時候，他就一直堅持說可以，後來她還發文內政部，內政部函釋就是不可以。黃景茂明知這個不可以研擬，但是他還是交辦研議。

游淑慧說，第2個是京華城送件來，109年7月30日突然提「方案4」那時候根本只有一頁、沒有計畫內容，都發局怎麼可以直接插進去原本的提案，增加所謂的「方案4」？前面都只有方案3，但因為京華城訴訟輸了，所以3個方案就都不用討論了，但是莫名其妙跑出來「方案4」，業者還強調這個方案是他們跟市府協商出來的。