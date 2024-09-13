媒體報導柯文哲偵訊內容 北檢：與事實不符

部分媒體報導，前台北市長柯文哲涉及京華城案在北檢偵訊時，檢察官問到USB上記載「1500」，柯回應是行程但有改期。北檢今天表示，報導內容與事實不符。據了解，該報導已從網路下架。

部分媒體「獨家」報導，檢廉在柯文哲住處查扣USB，USB中有EXCEL檔記載「2022/11/1小沈1500沈慶京」，檢察官訊問柯文哲時，詢問「1500」是時間還是金額，柯強調是行程，但當檢方質疑他當天有其他行程後，柯文哲則回「我們改期啊」。

北檢今天表示，報導內容與事實不符，並請外界勿無端揣測，並給予檢察官純淨辦案空間。

另外，針對近日有某平面媒體及某電子媒體對柯文哲案有關金流的報導內容，北檢強調絕無洩漏任何偵查內容給特定媒體，並分案偵辦。檢察官上午以證人身分傳喚2名媒體記者說明，訊後均請回。