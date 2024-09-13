京華城案 北檢2度提訊應曉薇
台北地檢署偵辦京華城案，今天第2度提訊在押的國民黨籍台北市議員應曉薇。應曉薇身穿台北女子看守所制服外套、長褲，雙手上銬，表情漠然走入地檢署，面對媒體詢問不發一語。
另外，北檢偵辦京華城案洩密案，上午以證人身分傳喚2名媒體記者說明，訊後請回。
應曉薇被控收受威京集團主席沈慶京交付的賄款達新台幣4740萬元，且應曉薇收受賄款後，有積極為京華城陳情的作為，並於陳情過程中施壓公務員，以達成為京華城爭取樓地板面積的目的。
檢廉為釐清京華城容積率於柯市府任內暴增是否涉及賄賂、圖利，自8月底發動搜索約談行動以來，已聲押前台北市長柯文哲、前副市長彭振聲、沈慶京、應曉薇、應曉薇助理吳順民共5人獲准。
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