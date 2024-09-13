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陳佩琪珠寶未申報？民眾黨：價值沒超過20萬元

中央社／ 台北13日電

民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪遭檢廉查扣的保險箱有珠寶，但外界質疑過去柯文哲的財產申報並未出現珠寶。民眾黨今天表示，珠寶價值超過新台幣20萬元才需申報，柯文哲夫妻都是依據監察院規定，外界不必以訛傳訛。

北檢偵辦京華城案，柯文哲遭羈押禁見；不過，北檢自從以證人身分約談陳佩琪後，就有許多媒體爆料指柯家有不明金流，並影射陳佩琪以ATM存提款方式涉及洗錢。

面對爭議，陳佩琪昨天接受媒體專訪公布帳戶明細，共5大筆金流約新台幣1628萬元，並強調他們家的錢都是正當清白的錢。至於檢廉查扣的保險箱，陳佩琪說，第一銀行2個保險箱都是她的，裡面放置的是結婚時的嫁妝金飾、婆婆送的玉器等，還有2筆50萬元現金，是為了給丈夫、小孩以備不時之需。

但外界質疑，為何珠寶未顯示在過去監察院公布的財產申報。

民眾黨發言人戴于文表示，柯文哲經過多次競選，每次都會依規定申報，沒有申報不實的問題，請外界勿以訛傳訛。

戴于文表示，例如珠寶項目，依據監察院規定，需要各別珠寶價值超過20萬元才需申報，向陳佩琪了解後，得知這些玉器、珠寶等，價值都沒有超過20萬元，因此不會出現在財產申報之中。

京華城案 柯文哲

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