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火力全開 民眾黨轟賴酸扁批北檢

聯合報／ 記者林縉明鄭媁／台北報導
民眾黨秘書長周榆修（中）昨表示，賴清德總統以前聲援前總統陳水扁時曾說押人取供違反程序正義、踐踏人權，如今同一套標準，怎對柯文哲不一樣？記者杜建重／攝影
民眾黨秘書長周榆修（中）昨表示，賴清德總統以前聲援前總統陳水扁時曾說押人取供違反程序正義、踐踏人權，如今同一套標準，怎對柯文哲不一樣？記者杜建重／攝影

民眾黨主席柯文哲涉案遭羈押，民眾黨秘書長周榆修昨表示，賴清德總統以前聲援前總統陳水扁時曾說押人取供違反程序正義、踐踏人權，如今同一套標準，怎對柯文哲不一樣？很多人笑稱「時空環境背景不同」。

周榆修說，賴清德二○○八年擔任民進黨立院黨團幹事長時面對扁案曾說，沒辦法接受司法單位偵辦案件的手段，就是押人取供、押人當汙點證人，這種方式對陳水扁是汙辱，還稱偵辦過程違反程序正義、踐踏人權，也傷害司法。可是，柯文哲案從一開始到現在就是全民大辦案，不斷有特定媒體報導，北檢永遠無法證實，只會不予置評、沒有評論，卻一直放消息給媒體，這樣對嗎？希望北檢說清楚。

針對前秘書長謝立功提認罪協商概念引發「小草」不滿並要求開除黨籍一事，周榆修說不知謝立功發言基礎，跟他理解掌握的認知差距很大，依中評會規定處理。

立法院開議在即，藍白合是否因柯文哲被收押而生變？國民黨立委洪孟楷喊話，藍白團進團出才是讓執政者不再傲慢、謙卑面對民意的唯一解方；國民黨文傳會主委李彥秀表示，在野合作及北市議員監督市政都是天經地義，國民黨堅持司法獨立及公平性，非常遺憾看到民進黨黨、檢、媒三體合一。

民進黨立院黨團回嗆，在台灣沒有綠檢媒三位一體，只看到大陸國台辦前天聲援柯的藍白紅挺貪汙一家親。

京華城案 李彥秀 柯文哲 洪孟楷 謝立功 賴清德 陳水扁

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