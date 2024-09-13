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「思慮不周」 陳佩琪泣訴抄家滅族

聯合報／ 記者林縉明／台北報導
民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪昨稱錢都是正當清白，泣訴小孩不敢回家。圖／截自民眾黨提供影片
民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪昨稱錢都是正當清白，泣訴小孩不敢回家。圖／截自民眾黨提供影片

民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪昨天接受ＴＶＢＳ專訪表示，用四千三百萬元選舉補助款買商辦是思慮不周，對民眾黨很抱歉；被查扣的兩個銀行保管箱是她租的，裡面放金飾嫁妝及各五十萬元現金是以備不時之需。她泣訴，「小孩沒人敢回家，我們已被抄家滅族。」

「我們家的錢都是正當清白的錢」陳佩琪說，看到新聞媒體報導，很訝異自己存提款動作竟跟洗錢畫上等號？由於存摺全被檢方扣押，最近跑多家銀行申請交易明細。她隨即秀出購買商辦付款證明，稱自己委託仲介公司帶去看房，跟外傳的老闆沒有任何關係。

陳佩琪表示，柯文哲要買商辦當辦公室，因為眾望基金會及台灣新故鄉智庫協會都設在黨部有點奇怪，希望可搬出去；選擇在立法院附近是要找立委開會比較方便，至於為何用個人名義買？她說，可能柯文哲第一次遇到這種狀況，她也不清楚。

面對不斷有媒體以獨家報導質疑不明金流，陳佩琪淚訴，「就是羅織罪名，先生在沒什麼證據下被羈押，一個風吹草動就可以灌任何罪名，無從反擊。」

針對媒體報導ＡＴＭ存款疑與京華城案有關，陳佩琪說，比如她一年去ＡＴＭ存款十次，報導把其中兩次拿來跟京華城便當會連結，「剩下八次要兜什麼東西？」

針對被質疑有不明金流，陳佩琪解釋，她父親二○一六年過世、母親繼承遺產後，由她全權負責照顧，包括存摺、提款卡、印章等都由她管理，根據銀行明細顯示，二○一六年七月存入四一○萬七八三四元遺產，加上母親老人年金，從二○一七到今年共提了五三五萬元。她薪資提出約五二八萬元，柯二○一八年競選市長獲得選舉補助款結餘二三○萬元；柯薪資存款一七一萬、二○二三年演講通告費、部分車馬費、出席費總計約一百萬，上述金額加起來一六二八萬。

她還說，媒體報導檢廉前往第一銀行數間分行調閱保管箱、查扣保上百萬元現金等事，兩個保管箱都是她的，裡面放些結婚時的金飾嫁妝、玉器，還有金額各五十萬元，以備不時之需；前天去開保險箱時，檢廉還交代不可以跟人家說，結果昨天就登上媒體版面。

京華城案 柯文哲 民眾黨 洗錢 選舉補助款 遺產 陳佩琪

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