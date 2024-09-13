京華城案 陳佩琪2保管箱被搜索 是否轉被告受關注

台北地檢署偵辦京華城容積案，為追查民眾黨主席柯文哲是否收受威京集團主席沈慶京賄賂，前天赴第一銀行旗下分行搜索柯妻子陳佩琪承租的兩個保管箱，在裡面發現一百萬元現金等物，近日將二度傳喚陳佩琪到案說明，屆時陳佩琪身分是否會從證人轉列被告？受到關注。

據了解，北檢清查柯文哲三親等帳戶，發現國民黨市議員應曉薇收受沈慶京四七四○萬元賄賂後，二○二○年三月十日去市府找柯文哲便當會，柯隨即便指示時任副市長彭振聲緊盯京華城容積率在都委會的進度。

由於那段時間陳佩琪曾多次使用銀行自動櫃員機ＡＴＭ存款，且曾使用向一銀租用的保管箱，檢廉為查明相關現金是否有正當來源？有無現金放進保管箱？聲請搜索陳佩琪兩個保管箱獲准，前天通知陳佩琪帶鑰匙到銀行開箱，兩處各存放五十萬元現金，檢方將再傳喚陳佩琪偵訊說明。

ATM存款逾 60次 違經驗法則

據指出，陳佩琪使用ＡＴＭ存款次數逾六十次，不但有違經驗法則，且多次說法不一，先說柯文哲演講費，又說是選舉補助款、小孩教育經費，之後改稱母親繼承的遺產，檢方存疑真實性而必須偵訊確認，同時追查是否與柯文哲隨身碟記載的「2022/11/1小沈1500沈慶金」有關。

除了清查金流，北檢也持續鞏固圖利京華城容積率的事證。廉政署日前約談台北市政府前都發局長林洲民後，北檢昨也傳喚林到案補強證據；據悉，林洲民供稱曾提醒柯文哲守法，強調若依應曉薇關說放寬京華城容積率恐有違法之虞、市府也須負起圖利罪責任，柯當時回說「這是我的責任」。林洲民當庭確認當年上呈市長室的文件，偵訊六小時獲請回，離去時略帶笑意。

檢方昨也再度提訊彭振聲，守候在北檢外車道的媒體大聲喊問「副市長認罪嗎？會轉汙點證人嗎？」彭未回應，戴著手銬由法警戒護進入北檢，檢方針對圖利罪事證調查，訊後還押看守所。

另外，檢調偵辦柯文哲政治獻金假帳案，柯競總財務長李文宗指政治獻金申報是民眾黨委任端木正繕打登錄，其他不知情，端木正則說發票不夠才便宜行事拿假發票虛報，過程李文宗知情，且登入監察院官網的授權密碼也是民眾黨給，檢方懷疑政治獻金虛報案是兩人合意，為追查發票登錄完畢後交易明細多出兩千多萬元是否與沈慶京行賄有關，北檢昨二度傳喚端木正及一名戴姓女職員到案說明，訊後均請回。

李文宗則在上周被依偽造文書罪交保二百萬元。

檢廉前天也傳喚北市前副秘書長李得全，他昨受訪表示，當初對京華城容積獎勵持反對意見，意見在檢察官偵訊時「都說了」。