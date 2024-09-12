查出柯文哲藏百萬保險箱？陳佩琪澄清「嫁妝」 醫指恐變檢調困境

民眾黨主席柯文哲深陷京華城弊案，專案小組稱掌握一只神秘保險箱、內藏數百萬現鈔，對此柯文哲妻子陳佩琪今（12）日表示，2個保險箱都是她的，裡面是嫁妝與50萬現金。醫師、時事評論家沈政男認為，柯文哲落得人人喊打的處境，可謂「台灣人的集體心靈生病」，而陳佩琪反駁檢調一事，沈更直言「囚犯困境變成檢調困境」。

檢廉不斷搜查京華城弊案可疑金流，昨（11）日赴第一銀行查扣「神秘保險箱」，這只保險箱內藏逾百萬元的現金鈔票，是否與柯文哲涉及的京華城弊案、政治獻金案有關聯，仍待檢方審慎釐清。對於保險箱遭查扣，陳佩琪今日出面澄清，她表示第一銀行的保險箱是她的，裡面存放結婚時的金飾嫁妝、玉器等，還有約50萬元現金。

京華城弊案鬧得滿城風雨，對於檢廉搜查的可疑金流，沈政男在臉書發文，直言「三個字：然後呢？」、「再三個字：再掰啊？」他表示，當查出某一處有可疑金流還有可信度，「當你連說了七條金流，我就知道你在亂扯了」。

沈政男另外提到，柯文哲幾年前曾解釋「囚犯困境」賽局，前幕僚也分享這段影片，似乎是有人想勸告柯文哲盡快認罪。沈認為，會提出上述建議便是對案情不了解，「沒有收賄，沒有圖利。是要認什麼罪？」沈政男認為，若檢方到最後仍無法查出可疑金流，「那麼囚犯困境就會變成檢調困境」。

此外，柯文哲短短幾年間從台大醫師、政治改革第三勢力，到淪為人人喊打的涉貪政治人物，沈政男認為若蔣渭水再世，肯定會感嘆「台灣人的集體心靈生病」。