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傅崐萁說「不要打阿北打那麼凶」 鍾小平：抱歉…要為北市250萬人負責

中央社／ 台北12日電

國民黨台北市議員鍾小平今天表示，立院黨團總召傅崐萁曾跟他說「不要去打阿北（柯文哲）打那麼凶」，但沒有說哪個案子。但他也跟傅崐萁說抱歉，因為要為台北市250萬人負責。

立法院新會期將開議，民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭羈押，外界關注立院藍白互動。國民黨台北市議員鍾小平今天因案至台北地檢署出庭，並接受媒體聯訪。

媒體問到，傅崐萁是否要求不要再打京華城案，是親自說或託人傳話；鍾小平對此表示，「他跟我講的啊，就他母親的告別式」，之前傅崐萁也有找朋友跟他講。

鍾小平說，傅崐萁身為總召必須合作，也知道傅崐萁很難做，「他沒講哪個案子，他說不要去打阿北打那麼凶了，應該這樣講比較精準。」

鍾小平也說，台北市議員有揭弊的責任，跟藍白合那8席的合作、立法院法案，是有一些扞格之處，「可是我們也沒有選擇，我們要為台北市250萬人負責。」

京華城案 傅崐萁 柯文哲 鍾小平

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