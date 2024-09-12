未收到眾望基金會財務報表 北市社會局要求補件

民眾黨政治獻金案延燒，由時任競選總部財務長李文宗擔任董事長的眾望基金會遭質疑涉洗錢，且未依法提報財務報表。台北市社會局今天表示，將發文要求基金會補件備查。

媒體人姚惠珍昨天表示，眾望基金會官網資料顯示，基金會2年來捐款收入新台幣2700萬元、業務支出2677萬5672元，但僅辦了4場活動並開出1張10萬元的發票，更未依財團法人法公開年度工作報告及財務報表，質疑此基金會很可能是民眾黨主席柯文哲用來操作的小金庫，涉及洗錢。

台北市社會局人民團體科長陳郁君今天透過媒體群組說明，依據財團法人法第25條規定，基金會應在每年結束後5個月內將前一年度的工作報告及財務報表，分別提請董事會通過後送社會局備查，並將包含捐款金額及姓名在內等資訊公開給民眾查閱。

陳郁君指出，將發文提醒基金會補件，另若收到疑似違反法令規範的檢舉，將請基金會說明並依法處理。

眾望基金會昨日發布聲明指出，媒體名嘴所出示的報表，為基金會公告於網站上的「財務預算表」，非最終實際收支；近期將召開董事會，經董事會通過後，將依規定呈交112年度財務報表予主管機關以昭社會公信。