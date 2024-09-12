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陳佩琪被爆存ATM60次 檢未列被告

聯合報／ 記者洪子凱張宏業林銘翰胡蓬生巫鴻瑋／連線報導
民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪被爆將逾600萬元不明資金存至自己與3名子女的銀行帳戶。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪被爆將逾600萬元不明資金存至自己與3名子女的銀行帳戶。圖／聯合報系資料照片

民眾黨主席柯文哲深陷京華城案，昨再被爆料妻子陳佩琪多次用ＡＴＭ存入不明金流，恐成關鍵證據。北市綠營議員林延鳳質疑試圖製造資金斷口，涉嫌犯罪，恐從證人轉為被告。不過，對於陳佩琪遭指多次小額存款涉及洗錢，民眾黨立法院黨團主任陳智菡昨天說，現在已經不是「查到哪，報到哪」，而是「亂亂辦，亂亂報」。

對於有媒體報導陳佩琪利用ＡＴＭ存款多達六一九萬涉及洗錢，據了解，北檢首度以證人傳喚陳佩琪時，已針對這部分資金進行釐清，因陳佩琪有交代過程，檢方訊後請回，目前身分仍是證人，而非被告。

陳智菡指出，柯文哲去過哪裡，以及陳佩琪用提款機存錢，無關乎有無不法金流或者圖利，如果檢調只會亂放消息、胡亂牽引，想要用想像力連連看，查案效率令人憂心。

陳智菡指出，陳佩琪準備很多證據資料，早在偵訊時就提供台北地檢署，為何檢方不採信，反而出現很多偏頗報導？現在大家已覺得黨檢媒三位一體，甚至有施壓或押人取供的狀況，嚴重破壞司法公正，呼籲北檢不要再誤導辦案，證據到哪裡就辦到哪裡。

民眾黨發言人吳怡萱表示，特定媒體用小說的方式進行報導，但通篇都是早已澄清過的訊息，現在被拿出來冷飯熱炒，而陳佩琪也多次在不同場合，說明已經跟檢方清楚交代金流，台北地檢署仍然用「不予證實」的方式回應，這樣的套路到底要玩多久。

吳怡萱說，現在司法偵辦手法粗糙，檢察官甚至押人取供，在在被解讀為「先上車後補票」，本來認為有圖利，後來開始查金流，但是到目前為止，沒有看到任何事證，足以證明有金流來源；特定媒體配合檢方編造故事，企圖影響社會大眾的觀感，這是在對柯文哲進行人格抹殺，更是對當事人的未審先判，「這樣的司法公正嗎？」

民進黨議員林延鳳昨表示，陳佩琪分批存入大筆現金，次數逾六十次，違反常人作法，且供詞反覆，無法清楚交代資金來源，涉案程度恐超越大家想像，甚至會從「證人轉為被告」，應說清楚金流來源。

京華城案 吳怡萱 提款機 林延鳳 柯文哲 洗錢 陳佩琪 陳智菡

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