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法界：有隱匿金流 才是洗錢

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導
民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪被爆多次利用ＡＴＭ存款，將逾600萬元不明資金存至自己與三名子女的銀行帳戶。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪被爆多次利用ＡＴＭ存款，將逾600萬元不明資金存至自己與三名子女的銀行帳戶。圖／聯合報系資料照片

民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪被爆多次利用ＡＴＭ存款，將逾六百萬元不明資金存至自己與三名子女的銀行帳戶，遭質疑恐淪為洗錢罪被告。然而，單純透過ＡＴＭ處理款項，未必即涉犯洗錢；洗錢罪的構成要件為何？律師分析是否「隱匿金流」為判斷關鍵。

律師翁偉倫指出，單純透過ＡＴＭ存款多次將資金存入自己和子女的銀行帳戶，實務上很難構成洗錢罪，首先得釐清存款人是否知悉資金來源為賄款等犯罪所得，再者，因為是透過銀行端處理資金，仍有金流可以查詢，且也不是存至人頭帳戶，而是自己與子女的戶頭。

翁偉倫說，要構成洗錢罪嫌，必須有「隱匿金流」的特別動作，或是利用人頭戶製造金流斷點，若以陳佩琪ＡＴＭ存款的行為，要稱她涉及洗錢仍「言之過早」，畢竟她目前僅將資金單純存在銀行，且父母透過、借用子女帳戶存款，也是常有的、可以預期之事。

翁偉倫認為，若陳佩琪及子女將存入的資金，再度匯到海外，或是購買虛擬貨幣洗錢，又或是購買鑽石、黃金等攜至國外，才比較有可能構成洗錢。

法界人士指出，根據洗錢防制法規定，洗錢構成要件包括掩飾、隱匿犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得；掩飾或隱匿特定犯罪所得的來源、去向、所有權；或收受、持有或使用他人的特定犯罪所得。

京華城案 柯文哲 洗錢 虛擬貨幣 賄款 陳佩琪

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