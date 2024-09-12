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電視報導柯文哲金流 NCC收到13件申訴

聯合報／ 記者馬瑞璿鄭媁江婉儀／連線報導

國家通訊傳播委員會（NCC）。圖／聯合報系資料照片
國家通訊傳播委員會（NCC）。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席柯文哲京華城案遭羈押禁見，部分電視台在報導金流疑雲時，疑似引述爆料內容，違反檢調不公開原則。國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）昨天表示，近期已收到十三件民眾申訴，會檢具資料提交廣播電視節目廣告諮詢會議進行審議。

ＮＣＣ指出，關於柯文哲案的相關申訴，統計至昨天中午為止共有十三件；其中有十一件與「2022/11/1小沈1500沈慶京」新聞有關，大部分民眾反映，ＵＳＢ上面的「1500」究竟是時間或金額，目前檢調都還在查，質疑媒體沒有進行事實查證，進而向ＮＣＣ檢舉申訴。

ＮＣＣ表示，這十一件申訴案中，其中十件主要針對三立電視台的新聞報導、政論節目，鏡電視一件；另外兩件申訴，則與九月一日檢調搜索傳出的七百萬元金流疑雲有關。

外界質疑，部分電視台對柯文哲案的報導違反了偵查不公開原則，認為ＮＣＣ應該要有更積極作為。ＮＣＣ主秘黃文哲呼籲，媒體在報導前要做好事前查證工作，在維護新聞自由與人權之間，媒體要做好自律，不能只是引述，或者只是據轉載、據報載，查證是媒體的責任；ＮＣＣ接獲檢舉後，將調閱相關影片，並提交廣播電視節目廣告諮詢會議進行相關審查。

對於親綠媒體頻頻「獨家爆料」，外界質疑北檢洩密，國民黨主席朱立倫昨批評，現在是「綠檢媒在辦案」，而且變本加厲，一天比一天嚴重，賴清德政府若有心向全世界展現台灣的司法公平正義，請把綠檢媒問題徹底解決。

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