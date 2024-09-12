京華城案檢首傳林欽榮 鞏固柯文哲主觀犯意

台北地檢署偵辦京華城容積率案，昨天首度傳喚台北市前副市長林欽榮及時任台北市副秘書長李得全作證，針對京華城容積率從百分之五六○提高至百分之六七二涉及圖利部分，鞏固並確認民眾黨主席柯文哲「主觀上明知違背法令」，卻執意要增加京華城容獎勵，要兩人陳述自己所見聞的事實，據此來作為起訴的基礎。兩人先前往廉政署，檢察官複訊後請回。

另外，檢方為追查柯文哲與威京集團主席沈慶京之間有無行收賄，昨天首度提訊國民黨市議員應曉薇，並二度提訊沈慶京出庭，偵查重點仍是聚焦柯文哲隨身碟紀錄的「2022/11/1小沈1500沈慶京」檔案，這「1500」的金流是北檢偵辦核心，今明兩天預料仍持續會有偵查作為。

林欽榮（現為高雄市副市長）二○一四至二○一八年擔任台北市副市長，他曾在本月四日聲明指出，二○一七年他身為台北市都委會主席，與都發局主張立場一致，京華城拆除重建後，沒有沈慶京主張的保障樓地板面積十二萬二八四平方公尺，他堅持依法僅能維百分之五六○持容積率，不得增至百分之六七二，且從未改變此決定。

至於容積增後來為何暴增至百分之八四○？林欽榮表示，二○一八年他已離開北市府，對後續發展不曾過問。林欽榮偵訊兩小時離開北檢，面對媒體詢問如何看京華城案？他僅表示「尊重司法」，快步搭車離去。

檢方偵訊林欽榮結束後，接著再訊問李得全，原因是李曾在公文上批示，提醒柯文哲要注意京華城容積率「有適法性問題」，檢方有了李得全的證人供述，更能鞏固柯文哲明知違背法令涉及圖利罪事證。李得全偵訊結束後不忘領證人旅費，旋即離開。

檢方偵辦京華城案，昨天提訊在押的威京集團主席沈慶京出庭。記者林伯東／攝影

檢方偵辦京華城案，昨天提訊在押的國民黨市議員應曉薇出庭。記者林伯東／攝影

沈慶京昨在法警協助下坐輪椅進入北檢，應曉薇則是紮馬尾、戴上手銬與口罩，身穿灰色囚衣外套，腳踩功夫鞋現身，神情顯得落寞，兩人對行收賄四七四○萬元仍未鬆口，訊後均還押台北看守所。

北檢偵辦柯文哲圖利京華城快馬加鞭，前天先提訊台北市副市長彭振聲，並傳喚時任台北市政府都市發展局副總工程司袁如瑩，確認公文是否均為「柯文哲交辦批示」及公文簽辦流程，鞏固書面證據，昨天再傳喚林欽榮、李得全補強證人供述。

被羈押中的柯文哲，昨又被爆料疑似數次造訪「陶朱隱園」，獨會沈慶京。

國民黨北市議員鍾小平說柯至少去了三次，正在（京華城）執照過與不過的時候一次，總統選前一次、選後一次；二次在總統選舉、一次在市長任內，「我接受到的檢舉是這樣」。