黃國昌：民眾黨空前團結 見縫插針沒有效果

民眾黨中央緊急應變小組共同召集人、黨團總召黃國昌今天表示，民眾黨面臨嚴峻時刻，民進黨想消滅民眾黨的企圖昭然若揭，但民眾黨內現在空前團結，這段時間外界見縫插針不會有任何效果。

台北地檢署持續偵辦京華城案，民眾黨主席柯文哲遭羈押禁見，民眾黨陷入創黨以來最大危機。後續民眾黨成立中央緊急應變小組，並決議展開全台公民開講，除聲援柯文哲，也定調抗議司法程序不公。

黃國昌今天晚上接受媒體人黃光芹直播訪問，他表示，對民眾黨而言，現在面臨嚴峻的困難時刻，民進黨掌握檢調與媒體，不僅想消滅柯文哲，還想消滅民眾黨，全黨上下都有這般體認。

黃國昌指出，也因如此，民眾黨目前內部空前團結，過去這段時間，不同媒體欲見縫插針，但不會有任何效果，例如上周擴大會議決議舉辦公民開講時，所有人都支持公民開講，全黨群策群力於48小時內舉辦首場開講。

黃國昌提到，民進黨想消滅民眾黨的企圖與野心昭然若揭，儘管攻擊排山倒海而來，但民眾黨團8位立委將繼續發揮最強戰力，並做好份內工作。

此外，民進黨黨團總召柯建銘今天在民進黨中常會表示，立院可能於20日開議，但仍須經朝野協商決定最後的開議日期，這會期是預算會期，行政院有提出16個優先法案，以福國利民法案為主；藍白陣營也各自拋出優先法案，但民眾黨的優先法案「有標題、沒內容」，民進黨團持續關注藍白會不會出「怪招」。

對此，黃國昌回應，原來現在幾號開議是柯建銘說得算，什麼時候柯建銘成為立法院大統領。再者，民進黨團先前急著要通過重大人事案，結果現在只想要20日開議，居然都不急，是不是很多立委跑去度假。

黃國昌強調，民眾黨團早就提過吹哨者保護法、財政收支劃分法草案，怎麼會只有標題沒內容，柯建銘根本在散播假訊息。