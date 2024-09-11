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電視台報導柯文哲金流疑雲 NCC：收到13件申訴

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
國家通訊傳播委員會（NCC）。圖／聯合報系資料照片
國家通訊傳播委員會（NCC）。圖／聯合報系資料照片

民眾黨主席柯文哲近日因為京華城案遭羈押禁見，部分電視台在報導金流疑雲時，疑似引述爆料內容，違反檢調不公開原則；對此，NCC（國家通訊傳播委員會）表示，近期已收到13起民眾申訴，會檢具資料提交廣播電視節目廣告諮詢會議進行審議。

NCC指出，關於柯文哲案的相關申訴，統計至今日中午為止，總共有13起；這13起申訴案中，有11件與「2022/11/1小沈1500沈慶京」新聞有關，大部分民眾反映，USB上面的1500究竟是時間或者金額，目前檢調都還在查，質疑媒體沒有進行事實查證，進而向NCC檢舉申訴，這11件申訴案中，其中10起主要針對三立電視台的新聞報導、政論節目，鏡電視1起，而剩下的另外2起申訴，則是與9月1日檢調搜索傳出的700萬金流疑雲有關。

面對柯文哲案，外界質疑，部分電視台的報導違反了偵查不公開原則，認為NCC應該要有更積極的作為。

NCC主秘黃文哲呼籲，媒體在報導之前，要做好事前查證工作，在維護新聞自由與人權之間，媒體要做好自律，不能只是引述，或者只是據轉載、據報載，查證是媒體的責任。而NCC接獲檢舉後，將調閱相關影片，並提交廣播電視節目廣告諮詢會議進行相關審查。

NCC 京華城案 新聞自由 柯文哲

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