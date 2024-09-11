京華城案 北檢提訊應曉薇2小時後還押

北檢偵辦京華城案，今天首度提訊在押的國民黨台北市議員應曉薇，訊問2個小時後還押看守所。此外，為釐清京華城案公文批示過程，通知前北市府副秘書長李得全作證，訊後請回。

檢廉為追查前台北市長柯文哲是否介入、指示京華城容積率審議過程，並釐清公文批示過程及公務員疑遭施壓情節，今天通知時任台北市政府副秘書長的李得全，以證人身分到案說明案情，檢察官訊問近2個小時後請回。

面對媒體詢問對於京華城案持贊成或反對態度，及當時是否在相關公文示警柯文哲京華城案有違法之虞，李得全均沒有回應，隨即離開北檢。

台北地檢署偵辦京華城案，為追查被告與證人說詞及金流去向，及是否有其他公務員涉案，9日首度提訊威京集團主席沈慶京，昨天提訊柯文哲、前副市長彭振聲。檢察官今天再度提訊沈慶京後於下午還押，下午則提訊應曉薇。

遭羈押多天的應曉薇下午搭乘囚車抵達北檢，身穿台北女子看守所制服外套、長褲，雙手上銬，走下囚車。檢察官自下午2時30分起訊問，直到4時30分許訊問結束，將應曉薇還押台北女子看守所。

應曉薇步上囚車時，雙手上銬，並刻意把頭往左側轉過去，以迴避大門外媒體拍攝。

應曉薇被控收受沈慶京交付的賄款達新台幣4740萬元，且應曉薇收受賄款後，有積極為京華城陳情的作為，並於陳情過程中施壓公務員，以達成為京華城爭取樓地板面積的目的。

檢廉為釐清京華城容積率於柯市府任內暴增是否涉及賄賂、圖利，自8月底發動搜索約談行動以來，已聲押柯文哲、彭振聲、沈慶京、應曉薇、應曉薇助理吳順民共5人獲准。