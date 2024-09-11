京華城案持續延燒 苗博雅：柯文哲蓋了「4關鍵章」開特例

北檢持續偵辦京華城案，市議員苗博雅則透過直播表示，柯文哲市長任內在都發局提醒若與京華城和解恐涉圖利、交辦京華城陳情案、公開展覽、都市計畫公告蓋下4個關鍵章，利用特權開特例給京華城。

社會民主黨台北市議員苗博雅在YouTube頻道「台北百科全書精華」發布影片講述京華城容積案程序及關鍵時間點和柯文哲所蓋的章。

苗博雅說，京華城容積案，柯文哲任內曾蓋4個關鍵章，利用特權開特例給京華城，從相關公文發現，法院關上京華城容積大門，柯市府卻替開窗，公文就是開窗過程。

苗博雅表示，柯文哲按照監察院的第一次糾正給了京華城560%容積率，「平心而論這一點我不怪他」，可是後來京華城不滿足於560%，為了爭取678%而對北市府提訴訟。

苗博雅指出，109年3月10日，市長與議員座談會即俗稱的便當會，第一題就是京華城案，柯文哲主持會議的結論就是請陳情人把訴求函送都發局提都委會研議，但當時官司正在打，質疑柯文哲有無介入訴訟中個案。

苗博雅指出，都市計畫委員會若要研議都是針對市府機關的提案，不處理研議私人案，私案都是審議，但還在司法訟訴京華城案，被送入都委會研議，就是柯文哲介入此案的第1個有文字紀錄證據。

苗博雅提到，在109年3月10日同一天，柯文哲在都發局的公文中蓋了一個章，而這份公文是台北市政府都發局上簽，提到京華城要跟市府行政訴訟進行和解，請示長官意見，提出的初步條件是雙方合意認定拆除保留後，仍保留原樓地板面積，換算容積率為678%。

苗博雅說，內文又提到京華城在109年2月18日透過應曉薇及應女的助理吳順民，拜訪彭振聲跟時任台北市都市發展局長黃景茂，商談京華城容積率678%。這份公文還寫到，若無任何理由，自行與京華城和解即回復樓地板面積12萬284平方公尺樓地板面積（678%），恐無法說服社會大眾，建議仍應循訴訟程序解決，以免導致外界爭執此案圖利京華城爭議。

苗博雅表示，這句話意思是「京華城跟你和解，但要678%，不過都發局和法務局提到，若給會有圖利可能性，因監察院提到是560%，最好不要這樣做」但柯文哲卻蓋章並寫速審速決。

苗博雅說，109年3月19日，京華城透過市民陳情，後續柯文哲蓋「辛」章，有人認為與「本」章無關，但依台北市政府文書處理規則，首長同樣要擔負行政與法律責任。

此外，109年4月6日都發局公文則針對京華城樓地板面積提請都委會研議一案，簽請鑒核。公文中提到京華城不服市府確認的560%容積率，目前在北高行審理中，本局委任律師奉市長批示表示不願意和解，但京華城透過應曉薇與助理拜訪彭振聲、黃景茂後來函表示，希望能夠提送都委會研議，是否透過提送本市都委會研議。

苗博雅表示，柯文哲已在3月10日指示送都委會研議，為何市府公務員同年4月還再要問一次，因依公務員保障法，若公務員認為長官指示奇怪，可寫公文詢問，未來出事後，才不會扛責。

苗博雅指出，柯文哲在京華城案蓋的章還包括公開展覽、發布都市計畫公告的章，雖最後一個章由彭振聲代柯文哲蓋「甲」章，但也是如此，讓京華城順利拿下20%容積獎勵。