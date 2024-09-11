柯文哲遭羈押 黃國昌陳世軒13日新北新莊開講

民眾黨主席柯文哲遭羈押禁見。民眾黨新北黨部主委陳世軒說，繼9月8日在立法院外有近2萬人集結後，新北站將於13日在新莊體育館前登場，民眾黨立委黃國昌也會到場。

前台北市長柯文哲被控於京華城案涉嫌圖利等罪，5日遭台北地院裁定羈押禁見，民眾黨8日晚間號召民眾集結於立法院外舉辦晚會聲援。

身兼新北市議員的民眾黨新北黨部主委陳世軒今天說，這半個月來，大家見識到檢廉在偵辦時頻頻聯手部分媒體用「重大發現」「解密」「證據曝光」等聳動標題帶風向，對柯文哲展開「有罪推定」社會輿論，關鍵是從來沒有人能證明這些報導真實性。

陳世軒質疑，既然法律規定「偵查不公開」，檢廉為何還屢屢以身試法，總用「不予置評、無法證實」就帶過；更別說民進黨還幫北檢做圖卡、成為「北檢發言人」等荒謬事件，都不得不令人質疑，2024年的台灣不但黨檢媒三位一體，司法公平、程序正義更是奢望。

陳世軒呼籲，如果民眾看不慣這畸形現象、或有話想說，9月13日請站出來，新北場首站就在新莊體育館售票處前階梯登場，現場沒有華麗舞台，只有1個肥皂箱，將以最簡單、純粹方式聆聽大家心聲，近距離面對面交流。