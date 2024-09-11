王世堅：瞎挺會團滅 民眾黨該向柯文哲道別

台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭羈押禁見，民進黨立委王世堅今天表示，隨著柯文哲一件件不堪檢驗的事情被揭露後，民眾黨應該想清楚是否該向柯文哲道別，否則整個黨跟著瞎挺會團滅。

柯文哲涉京華城案遭羈押禁見，民眾黨立法院黨團主任陳智菡稱新竹馬偕兒童醫院容積率暴增質疑圖利，但民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠表示，外界諸多誤解，竹市府重視兒童醫療權益，也感謝醫護人員付出。

王世堅今天在民進黨中常會後受訪表示，民眾黨發言人平常蠻理智、很會分析、書也讀很多，不要因一時要救柯文哲，就沖昏頭。王世堅認為，民眾黨可能最近被感情沖昏頭，因為「教主」被押起來，若冷靜下來就可以理解，這是完全不同事情。

王世堅指出，民眾黨還有很多優秀從政者，他們應該想清楚，隨著柯文哲一件件不堪檢驗的事被揭露後，「還要繼續挺下去嗎？是不是該向柯文哲道別的時候了？」否則整個黨跟著瞎挺下去會團滅。

王世堅提到，柯文哲欠小草一個道歉，柯文哲應該向全國青年致上歉意，柯文哲不只欺騙小草們的金錢、資源，還欺騙感情。王世堅認為，小草們看清事實後會更加堅強，依舊對政治有所期待，不會因此幻滅，柯文哲把自己看得太重要。

王世堅說明，國民黨對民眾黨兩手策略，國民黨內有些人罵柯文哲罵得比民進黨還兇，有些人假情假意說是執政黨政治鬥爭柯文哲。

王世堅強調，京華城案絕對不是什麼政治鬥爭、秋後算帳，柯文哲心知肚明，這幾天被借提出來的面容跟眼神，以及不敢提抗告，都可以看出來柯文哲心虛。