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柯文哲案 朱立倫：國際關注盼有公平正義

中央社／ 台北11日電
國民黨主席朱立倫。記者江婉儀／攝影
國民黨主席朱立倫。記者江婉儀／攝影

台灣民眾黨主席柯文哲京華城案遭羈押禁見，國民黨主席朱立倫今天說，台灣正在發生的司法案件，引起國際高度關注，大家看法都一樣，希望民主國家的司法有公平正義，絕對不可能、也不可以變成統治者的工具。

台北地檢署持續偵辦京華城案，朱立倫今天下午在國民黨中常會表示，國民黨立場一向清楚，就是勿枉勿縱，司法一定要公平、程序一定要正義。

朱立倫也說，台灣正在發生的司法案件，引起國際高度關注，大家共同看法，都是希望司法在民主國家能有公平正義，絕對不可能、也不可以變成統治者的工具；但這幾天的發展，讓人感受到什麼叫做「綠檢媒」三位一體辦案，這在民主國家是不被允許的。

朱立倫指出，「綠檢媒」三位一體不是第一次出現，而且一次比一次嚴重；如果政府有心要向世界展現司法正義，請徹底解決「綠檢媒」三位一體，否則會讓司法案件變成政治案件。

談到國土計畫法，朱立倫則說，包括台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善，不分藍綠都非常關心國土計畫法的實施。國土計畫法大方向是對的，可是相關規範尤其對農地使用規範，牽涉到廣大農民與農地所有者，對未來長期的權益，影響非常大。

朱立倫表示，當地方縣市長對新的國土計畫法提出質疑，希望暫緩時，這不代表有藍綠之分，而是牽涉到人民關鍵權益；呼籲立法院各黨團能站在人民、台灣長久發展角度思考，也呼籲行政院長卓榮泰深入了解各地民眾心聲，讓國土計畫法經最完善準備後實施，避免造成嚴重傷害。

此外，中秋節即將到來，朱立倫表示，中秋佳節是團圓的日子，也是重要的節日，但最近花東觀光旅遊受到災害的影響非常大，尤其花蓮，很多觀光業者關門、倒閉，影響地方生計，中央政府提出很多辦法，但最重要還是要全民支持。

朱立倫說，呼籲大家在假日時，能盡最大努力支持災區的觀光重建，「多待一天也好，多看一看，多消費，多住一下，多吃一餐，都能幫助花東地區災後的重建」。

京華城案 國土計畫法 朱立倫 柯文哲 盧秀燕

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