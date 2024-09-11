京華城案 林延鳳：柯文哲下便條要求收回饋符獎勵

北檢偵辦京華城案，台北市議員林延鳳今天指出，前台北市長柯文哲對此案曾下便條要當時產發局接受京華城800平方公尺青創空間回饋，以成就當時容積獎勵條件，確保容積入袋。

台北地方檢察署持續偵辦京華城案，近期提訊柯文哲、前台北市副市長彭振聲等人，比對被告與證人說詞及清查可疑金流。

民進黨台北市議員林延鳳今天在議會接受媒體聯訪時指出，柯文哲曾對京華城容積率下便條要當時台北市產業發展局處理相關回饋。經產發局內部提供訊息，確實有此便條，就是由柯文哲交給時任台北市產發局長林崇傑，因後續司法介入調查，相關資料就不便對外提供。

林延鳳拿出時序表解釋，民國110年11月1日，京華城細部計畫公告實施後，業者函請產發局接受回饋空間，當時產發局評估後認為有困難，柯文哲就下便條要求「越快越好」，事後產發局回函稱會接受。

她指出，時序往前推，國民黨台北市議員應曉薇在110年8月、9月分別與柯文哲便當會及召開此案第4次協調會，協調會後提出京華城申請是依都市計畫法，若經完成法定程序，後續相關回饋，市府相關單位應依法協助處理等內容。

林延鳳說，但110年9月9日才要召開第783次都委會，質疑為何協調會就可先討論回饋設施，難道是知道都委會一定會通過此案，認為可能有內神通外鬼。

此外，第783次都委會通過後，台北市都市發展局在當年10月12日把此案交柯文哲定奪，彭振聲同月20日替柯文哲蓋下核可章。

林延鳳指出，北市府110年10月核可京華城840%容積率，並於同年11月公告後，鼎越開發急於要求產業局接收所謂「800平方公尺青創空間」，以成就當時容積獎勵條件，白話文就是「產業局要答應接收空間，才能確保容積入袋」。

她表示，應曉薇在同年12月15日召開第5次協調會前，柯文哲就寫便條要產發局接受青創用地，但產發局認為不妥，主要是評估此地不符青創需求，後續又要負擔管理責任，擔憂可能變蚊子館，因有疑慮所以才留下紀錄。

林延鳳說，從相關資料來看，柯文哲確實曾下便條並要求產發局，認為柯文哲配合應曉薇等人開協調會節奏，但柯文哲事後竟稱不知情，相關證據陸續浮現，柯文哲恐難自圓其說。