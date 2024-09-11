立院藍白互動受矚目 鍾小平：前市長弊案會續查

立法院新會期將開議，民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭羈押，外界關注立院藍白互動。國民黨台北市議員鍾小平今天說，立院還是要合作，但前市長涉弊案，任何黨派市議員都會追查。

國民黨主席朱立倫今天在新北市參加活動前被問到立法院新會期將開議，藍白是否繼續合作時表示，就在野黨而言，一定是關心並嚴格監督預算，希望民眾黨一起扮演好在野黨角色，強力監督相關預算。

國民黨台北市議員鍾小平今天在議會接受聯訪，媒體詢問關於黨內傳出不要持續針對京華城案。他說，立法院還是要合作，也知道立院黨團為難，但這是前台北市長涉及弊案，任何黨派議員都必須追查，沒有選擇。

此外，國民黨台北市議員游淑慧接受聯訪被問及黨內長輩指「不顧大局」時回應，對這些長輩不好意思，無法順大家意思，議員負責對象是台北市民，「可能不是家裡的長輩」。

游淑慧表示，國民黨是很大的政黨，有各式各樣不同意見，黨中央未對她有任何指示，她是議員要擔起議員職責，也是議會京華城案專案小組召集人，所以會持續追查。

至於立法院藍白合議題，游淑慧說，立法院法案預算就繼續進行，但聲援司法程序正義，不管是她或立院黨團其實都是同主張，因此公歸公、私歸私，一碼歸一碼。