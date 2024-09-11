柯文哲涉京華城案 綠示警藍白操作司法不信任3手法

台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭羈押禁見，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天說，呼籲社會一起注意藍白操作司法不信任的「三手法」，包括圍魏救趙帶風向、揭發個別檢調人員不當言行，以及拿其他案件錯誤類比。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘今天召開輿情回應記者會，就前台北市長柯文哲涉入京華城案等議題，作相關說明。

吳思瑤質疑因為柯文哲涉入京華城案，藍白聯手操作外界對司法不信任，呼籲各界注意防範及建立防禦機制，要信任檢調司法，更要信任台灣是一個成熟的民主法治社會。

吳思瑤說，藍白聯手操作司法不信任有3種手法，第一種是圍魏救趙帶風向，塑造司法選擇性辦案的假象，比如台灣民眾黨立法院黨團今天針對「超思案」召開記者會，為了柯文哲「圍蛋救柯」。

吳思瑤表示，第2種手法就是揭發個別檢調人員的不當言行，刻意摧毀司法人員公信力，例如最近調查局人員被人揭發，有不好的負面印象。

吳思瑤指出，第3種手法是拿其他案件來錯誤類比，想要舊案重炒轉移焦點，像是民眾黨操作高雄國賓飯店改建案或是新竹馬偕兒童醫院案。民眾黨為了救柯文哲、為了讓柯文哲可以脫罪，或是合理化京華城案的相關容積獎勵作為，就把其他縣市拖下水，進行不倫不類的類比。

吳思瑤表示，政治立場可以不同，但面對司法調查的態度應當一致，即尊重司法的獨立辦案，呼籲社會一起守護台灣的司法正義。

媒體追問，民眾黨是否被柯文哲以及柯文哲的妻子陳佩琪拖累。

蔡易餘認為，柯文哲發生京華城案，這對民眾黨來說一定是很大的打擊，但民眾黨不該轉移焦點打擊北檢。

吳思瑤說，民眾黨是成也柯文哲、敗也柯文哲，但民眾黨還是有可能走出陰霾，最好的正道就是不要再搞司法，好好立法。

媒體詢問，藍白在新會期可能會一起推動吹哨者保護法草案的立法。

吳思瑤指出，上一屆的立法院針對吹哨者保護法有很多的討論，但因為社會共識亟待建立，因此無法完成立法。針對新會期的各項議案，只要有社會正當性、台灣的法制作業夠成熟，以及社會的共同意見能夠收攏，民進黨團都願意討論。