週刊報京華城案金流 民眾黨立委：北檢應自清

週刊報導，柯文哲太太陳佩琪多次小額存款逾40次涉及洗錢。民眾黨團主任陳智菡批評，黨、檢、媒三位一體押人取供，破壞司法公正性。民眾黨立委張啓楷說，北檢應該要自清，做到「周處除三害」。

此外，媒體人姚惠珍今天透過臉書表示，柯文哲2022年11月成立眾望基金會，登記資產為新台幣1000萬元，但根據眾望基金會官網資料，兩年捐款收入2700萬元，根據她多年追財團法人基金會跟公益信託的經驗，眾望基金會很可能是柯文哲用來操作的小金庫，兩年就洗2700萬元。對此，陳智菡表示，眾望基金會與民眾黨無關，沒辦法回應。

北檢偵辦京華城案，媒體報導稱檢廉搜到柯文哲關鍵隨身碟內有「2022/11/1 1500沈慶京」，引發金流疑雲。北檢日前強調絕無洩漏任何偵查內容給特定媒體，並主動分他字案調查有無相關人員涉及不法。

不過鏡週刊今天報導指出，柯文哲去年9月30日前往陶朱隱園會見威京集團主席沈慶京，後來訪美就離奇掉手機，並指柯文哲太太陳佩琪開始小額存款逾40次涉及洗錢。

民眾黨團今天舉行「辦柯粗暴飆速，超思圖利紋風不動」記者會，並質疑檢方選擇性辦案。會後媒體提及週刊報導，詢問是否認為檢方找不到勾串對話，才釋放京華城金流與柯文哲掉手機的消息。

陳智菡表示，現在已經不是「查到哪，報到哪」，而是亂辦亂報，柯文哲去過何地與陳佩琪用ATM存錢，這與不法金流和圖利有直接相關嗎，如果檢方跟名嘴一樣亂放消息，或是胡亂牽引，跟著媒體走，用想像力連連看來爆料，這樣的查案效率令人憂心，也讓司法公正性備受質疑。

陳智菡表示，陳佩琪準備很多證據資料，並於偵訊時提供給北檢，為何北檢不採信，反而還有許多偏頗報導。

陳智菡也批評，現在狀況「黨、檢、媒三位一體」押人取供、破壞司法公正性，北檢不要再誤導辦案，證據到哪就辦到哪。

張啓楷說，北院羈押庭兩次裁定理由都沒寫到金流，既然沒金流，就不可能出現最近一直在討論1500萬元的事情，北檢應該要自清，做到「周處除三害」。