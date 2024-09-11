陳佩琪ATM不明金流恐成京華城案關鍵證據？ 綠議員：應講清楚

民眾黨主席柯文哲深陷京華城容積案遭羈押，今更有媒體爆料其妻陳佩琪多次用ATM存入不明金流，恐成關鍵證據。民進黨議員表示，陳分批存入大筆現金，次數逾60次，已違反常人作法，涉入該案程度恐超越大家想像，甚至會從「證人轉為被告」，也呼籲陳針對這些金流來源應出面說清楚當中真正來源。

林延鳳說，陳面對檢調供詞反覆，沒辦法清楚交待資金來源，多次分批將這些不明金流分批存入ATM，可見是有規畫規避銀行、金管會的監督，製造資金斷口，已經是涉嫌犯罪行為，涉入該案程度恐超乎大家想像，才想發設法把責任都推給彭振聲，恐讓自身從證人轉被告。

議員簡舒培說，柯文哲現在被爆出異常金流，都跟京華城當年爭取容積案時間點吻合，甚至媒體報導陳佩琪有多次將現金存入ATM，陳應出面將非法金流部分說清楚，包含4300現金買商辦從何而來，跟京華城到底有沒有關係，夫妻二人薪資都是銀行匯款，怎麼會有這麼大筆錢，且陳說詞反覆，包含遺產、柯文哲稿費都應要講清楚。

此外有媒體人姚惠珍先前爆料柯文哲成立眾望基金會，2年來捐款收入2700萬元、業務支出2677萬元，官網卻只記錄4場活動，更僅有1張10萬元的發票，質疑「錢花去哪？」簡舒培認為，不管是基金會、新台灣智庫、柯競辦、木可，都是同一批人在運作，人事費應該不多，但為何基金會會花那麼多錢，「究竟是誰捐錢給基金會？」