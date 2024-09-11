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週刊報導沈慶京「論功行賞」 黃大洲妻：沒拿亂七八糟的錢
京華城案風波延燒。鏡週刊昨報導，威京集團主席沈慶京「論功行賞」名單中，台北市前市長黃大洲入列支領二百萬元。本報記者昨天致電求證，黃大洲稱耳朵不好即掛斷；黃夫人林文英受訪時駁斥曾收錢，「兩百萬？不可能，我們從來不拿這些亂七八糟的錢，我們怎麼領這個錢？不可能的，嚇死了，沒有的事。」
鏡週刊報導，檢廉從威京集團查扣的帳冊，發現共編列二次公關費用，一次一點八億元，另次二點五億元，在京華城二○二二年十月確定獲百分之八百四十容積率後，論功行賞。
一九八七年七月，沈慶京以十三億元標得唐榮鐵工廠土地一心想蓋京華城，並婉拒東帝士集團加價二億元的購買請求；隔年碰上「榮星花園弊案」，社會反商情結高漲，政府對民間投資案的態度轉趨保守，時任北市府秘書長黃大洲傳出是少數願替民間企業說話的官員，沈慶京一直銘記在心。二○一九年京華城結束營業，在熄燈儀式上，沈慶京語帶哽咽表示對不起員工，黃大洲在旁替沈拭淚擁抱。
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