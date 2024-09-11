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「何必藉周刊放話？」 徐巧芯喊：京華城案燒不到我身上

聯合報／ 記者屈彥辰林麗玉／台北報導
國民黨立委徐巧芯。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委徐巧芯。圖／聯合報系資料照片

民眾黨主席柯文哲涉及京華城案延燒，鏡週刊昨報導，指國民黨立委徐巧芯有所牽連。徐巧芯一早就反駁，她非常有信心，在此案當中完全清白，北檢若真認為她有問題早就傳喚，何必透過周刊放話？

徐巧芯表示，她在另案已對鏡週刊提告，並掌握該周刊曾大幅扭曲司法檢調辦案筆錄，成為政治攻擊打手，疏於查證之事實，更進行釣魚式片面採訪濫寫新聞，相關證據皆已搜集，未來上公堂自會公布真相於眾。她批評該報導毫無證據，調查無力，隨意攀咬說故事意圖毀人名譽真的很惡劣，「以為可以連連看到我身上的人，你們只會失望而已。」

民進黨台北市議員許淑華在臉書發文指出，徐巧芯曾於二○二一年買下京華城附近一間中古屋，並出席京華城地方說明會。徐巧芯說，她在選區內、老家附近買五十至六十年中古屋自住並就近照顧家人，有什麼問題？交易的屋主也是一般平民，與任何建商無關，憑什麼連她住哪也要管？無聊至極的質疑用意何在？

京華城案 柯文哲

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駁週刊報導 徐巧芯：我與京華城案無關 有問題早被傳喚

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