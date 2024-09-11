高涌誠：檢媒共生 洩密者抓不到

針對「違反偵查不公開」問題，監察委員高涌誠昨接受CNEWS匯流新聞網專訪指出，檢警調和媒體確實有共生的關係，且我國訴訟制度使然，常常需要先強制處分再搜集證據，多少也會出現「押人取供」的問題。

高涌誠說，他曾做過兩個調查報告，知名案件有「媽媽嘴案」及前總統馬英九的三中案，當時調查的結果，監察委員認為檢方確有違反偵查不公開、有洩密的狀況。以「媽媽嘴案」為例，當時監院就曾約詢檢察官、警察，但一樣都沒辦法查到是誰洩密。

高涌誠指出，在司法改革國是會議後，偵查不公開是重點，司法院修正了「偵查不公開作業辦法」，但在法制上有個很大問題，因為司法院不管偵查，對實務會有隔閡，作業辦法確實有不妥當或可更精進部分；他不斷用調查報告盯著檢警調作業，希望能落實偵查不公開。

高涌誠說，檢警調與媒體彼此有需求，甚至多少需要透過媒體帶風向去辦案。他不是要苛責媒體或檢警調，因為這是訴訟制度使然，在現行偵查制度下，一定會出現檢警調與媒體共生關係。