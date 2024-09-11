聽新聞
test
0:00 / 0:00

高涌誠：檢媒共生 洩密者抓不到

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
監察委員高涌誠。圖／CNEWS匯流提供
監察委員高涌誠。圖／CNEWS匯流提供

針對「違反偵查不公開」問題，監察委員高涌誠昨接受CNEWS匯流新聞網專訪指出，檢警調和媒體確實有共生的關係，且我國訴訟制度使然，常常需要先強制處分再搜集證據，多少也會出現「押人取供」的問題。

高涌誠說，他曾做過兩個調查報告，知名案件有「媽媽嘴案」及前總統馬英九的三中案，當時調查的結果，監察委員認為檢方確有違反偵查不公開、有洩密的狀況。以「媽媽嘴案」為例，當時監院就曾約詢檢察官、警察，但一樣都沒辦法查到是誰洩密。

高涌誠指出，在司法改革國是會議後，偵查不公開是重點，司法院修正了「偵查不公開作業辦法」，但在法制上有個很大問題，因為司法院不管偵查，對實務會有隔閡，作業辦法確實有不妥當或可更精進部分；他不斷用調查報告盯著檢警調作業，希望能落實偵查不公開。

高涌誠說，檢警調與媒體彼此有需求，甚至多少需要透過媒體帶風向去辦案。他不是要苛責媒體或檢警調，因為這是訴訟制度使然，在現行偵查制度下，一定會出現檢警調與媒體共生關係。

京華城案 柯文哲

延伸閱讀

高涌誠：可廢監察院不廢監察權 由立院設獨立機關

檢警調頻違反偵查不公開 監委直言：與媒體有共生關係

黃國昌諷北檢查洩密打假球：要自己查自己嗎？

柯文哲案遭疑洩密如三中案翻版 馬辦：北檢又自己簽結？

相關新聞

北檢首提訊柯文哲 釐清「小沈1500沈慶京」疑點

台北地檢署偵辦京華城容積率案，檢方查扣民眾黨主席柯文哲隨身碟記載資料，懷疑是期約收賄的對價。由於木可公關有兩千多萬資金去...

陷京華城、政治獻金數案 檢首提訊柯文哲逾3小時…傍晚還押北所

京華城容積率案、政治獻金等案情延燒，民眾黨主席、前台北市長柯文哲涉圖利遭聲押禁見。台北地檢署今天下午提訊柯文哲，傍晚5點...

黨檢媒複合體 辦柯案毀司法信任

檢方「偵查不公開」原則屢遭質疑未落實，國民黨立委羅智強昨表示，過去五年法務部有七二五五件偵查不公開檢討案，沒一位檢察官遭...

「經營檢調7年的她是誰」？ 執政黨攜手媒體 剝削司法

民眾黨主席、台北市前市長柯文哲涉京華城容積弊案於九月五日遭羈押，翌日三立新聞、鏡週刊先後報導柯遭查扣的隨身碟有疑似記錄金...

曝柯文哲「示現菩薩」含義 陳昭姿：林俊憲你讀過書？

民眾黨主席柯文哲爭議持續，民眾黨立委陳昭姿8日晚間在立法院外開講，以「示現菩薩」形容柯。民進黨立委林俊憲質疑，民眾黨已成...

游淑慧曝彭振聲說明京華城案 突與柯文哲這事口徑一致

民眾黨主席、北市前市長柯文哲涉京華城案，遭羈押禁見。北市議會京華城調查小組召集人游淑慧今天接受廣播專訪時提到，北市前副市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。