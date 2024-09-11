蕭旭岑：檢方洩密 如當年三中案

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭羈押禁見，特定周刊頻報導偵辦內容，被質疑和當年檢方偵辦前總統馬英九的三中案如出一轍。馬英九基金會執行長蕭旭岑感嘆，特定周刊到現在還在放消息，只是這次對象變成柯文哲；他這次要拭目以待，宣稱已分案調查「偵查不公開」的北檢，會不會自己簽結？

蕭旭岑表示，當時檢方偵辦馬前總統「三中案」，疑似透過特定周刊不斷放消息，徹底「偵查大公開」，種種匪夷所思作法，有媒體社論認為是「東廠」行徑。當時馬英九親自告發時任北檢檢察長邢泰釗（現為檢察總長）、檢察官王鑫健洩密，沒想到北檢自己簽結。

蕭旭岑說，後來監察院介入調查，監委高涌誠、王美玉、趙永清二○一九年十二月十八日調查報告指出，北檢偵辦馬英九三中案等案，涉違反偵查不公開等情，嚴重侵犯人權，且馬英九告發北檢洩密的案件，由當時身為被告的北檢檢察長邢泰釗自行核章簽結，程序亦未盡妥適。

蕭旭岑提到，當時該特定周刊用「一刀斃命」、「眾叛親離」等離譜字眼形容馬前總統，最後全部被打臉，例如檢方疑似放給周刊的「關鍵錄音帶」內容，言之鑿鑿說這是所謂「一刀斃命」證據，結果法院判決出爐，根本和周刊所言南轅北轍。

蕭旭岑表示，特定周刊一直說馬前總統違反證交法的非常規交易罪及特別背信罪，結果法院檢核，認定馬前總統根本沒有中投公司及光華公司股東身分；周刊一直咬馬前總統的清廉，最後連檢方都沒查到一毛錢進馬的口袋，法院也認證整個黨產出售案是因為廣電法限時規定黨政軍退出媒體的因素，這些都讓周刊的指控變成笑話。他感嘆，即使法院還馬前總統公道，但這些偵辦的檢察官全部升官。