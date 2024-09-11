「經營檢調7年的她是誰」？ 執政黨攜手媒體 剝削司法

民眾黨主席、台北市前市長柯文哲涉京華城容積弊案於九月五日遭羈押，翌日三立新聞、鏡週刊先後報導柯遭查扣的隨身碟有疑似記錄金流的「1500沈慶京」等資料，北檢不願證實訊息真偽，但分他字案調查有無公務員洩密。偵辦中案件何以由親政府媒體披露？刑事司法機關平時掛在嘴邊的「偵查不公開」難道有選擇性？

九月六日傍晚五時許，民進黨籍立委王定宇在臉書預告「聽說…今晚七點，三立新聞有非常非常可怕的獨家，可怕到會讓阿北出不來了！」但鏡週刊隨即在晚間六時廿一分登出「收賄證據曝光！檢廉搜柯家查扣ＵＳＢ柯文哲工作簿記」的獨家新聞。

揭露柯文哲隨身碟內容的電視台女記者自稱「經營檢調至少七年」，但許多司法記者都問「她是誰」？消息來源來自檢察官？還是上級「交辦」報導順便準備好「食材」讓她「上菜」？在司法圈與媒體圈引發許多議論。

柯文哲第一次遭聲押未果，台北地檢署抗告，台灣高等法院合議庭四日以柯「積極介入京華城案」撤銷原裁定發回台北地方法院更裁，五日北院法官呂政燁裁定收押柯，曝光柯案的媒體引述「法院裁定」報導，但報導的裁定內容根本未公開，消息從何洩出？

一般來說，「偵抗」字號的裁定，只有法官內網「裁判書查詢機」才查得到，但查詢敏感案件勢必引發關注與質疑。常理判斷，外洩裁定內容的管道侷限在收到裁定書的檢察官、被告雙方及負責裁定的法官，柯文哲律師團不可能拿出柯可能涉及不法的資料大放送，違反偵查不公開的矛頭就指向檢方或法官。

北檢偵辦前總統馬英九的「三中案」時，偵查內容也不斷被媒體披露，馬還告發時任檢察長邢泰釗洩密；當時，監察委員調查認為，言論自由、偵查不公開、無罪推定的爭議必須公平、公正，於二○一九年要求法務部、內政部警政署等機關檢討改進。

媒體記者報導新聞是天職，但當媒體成為執政黨放話工具或攻擊政敵的側翼，剝削的是人民殷殷期盼公正的司法。北檢主動分案調查是否有內部人員涉及不法，但試問會有結果嗎？更關鍵的是「北檢敢查上面嗎」？