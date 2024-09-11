黨檢媒複合體 辦柯案毀司法信任

檢方「偵查不公開」原則屢遭質疑未落實，國民黨立委羅智強昨表示，過去五年法務部有七二五五件偵查不公開檢討案，沒一位檢察官遭起訴，只有十五位受行政處分，他已提「刑事訴訟法」修法提升法律位階，將現行「由司法院會同行政院定之」權限改由立法院執掌並納入完整處罰機制，「從司法實務看，偵查不公開如同偵查大公開，嚴重破壞無罪推定的法理，侵害人權」。

檢察官出身的國民黨立委吳宗憲表示，違反偵查不公開情況一年比一年嚴重，立院本會期將邀法務部長鄭銘謙及廉政署長馮成赴立法院就「偵查不公開」專案報告，要求說明為何違反偵查不公開都沒有責任？難道只要檢察官一句話隨便帶過就沒事？

吳宗憲說，近期可見許多政治人物的司法案件都出現洩密情形，且問題越來越嚴重，完全超越當年的三中案；現在司法單位就是放消息給記者，讓媒體一起打擊民眾黨主席柯文哲；當初檢方說希望社會大眾提供乾淨辦案空間，現在是誰對不起誰？

民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，就北檢洩密情事已在上個會期提出質詢，當初檢察總長邢泰釗聲稱痛心疾首，還說要發交給台灣高等檢察署立案調查，「痛心疾首痛完了嗎？痛了六個月，有什麼結果出來？」請問目前到底查到什麼地方？高檢署要給社會交代，否則就是毫無作為。

「獨立的司法檢調體系不僅是法律與正義最後一道防線，更是民主政治最重要的基石。」國民黨立委李彥秀說，從馬前總統「三中案」到柯文哲案，再到國民黨立委徐巧芯被指控與「京華城案」相關，都是檢調透過特定媒體放話，嚴重違反偵查不公開原則，之後以「不予證實」製造外界想像與操作空間，不僅是民眾黨質疑的「賴清德黨檢體系」，根本是「黨檢媒的政治複合體」，這是台灣人民長期對司法失去信任最主要的原因。

李彥秀強調，不論喜不喜歡柯文哲，無罪推定、正當法律程序都是不容動搖的價值，更不應該因人而異，「今天的柯文哲，可能就是明天的你、我。」此次廉檢偵辦過程是非常失敗的負面教材，樂見藉由修法來開啟檢方洩密與偵查程序的制度檢討，她作為民意代表會嚴格監督法務部的預算與執行，「藉由偵查不公開確保程序正義，追求實質正義，沒有人能置身事外」。

針對是否砍法務部預算來制衡？吳宗憲說，砍首長特別費沒問題，砍行政單位業務費恐影響工作執行及成效，是否砍預算將再衡量；黃國昌說，將貫徹民眾黨理性、務實、科學態度，對行政單位強力監督、嚴審預算，杜絕一切民脂民膏可能遭浪費的行徑。