北檢首提訊柯文哲 釐清「小沈1500沈慶京」疑點

台北地檢署偵辦京華城容積率案，檢方查扣民眾黨主席柯文哲隨身碟記載資料，懷疑是期約收賄的對價。由於木可公關有兩千多萬資金去向不明，檢方為釐清「1500」是否透過木可將賄款洗成政治獻金，昨天首度提訊柯文哲說明，但柯文哲否認收賄。

柯穿黃色囚衣 應訊兩小時

柯文哲昨天首度穿黃色囚衣現身地檢署，偵訊兩小時後還押台北看守所。檢方昨除積極追查金流，也針對京華城容積率圖利部分，提訊台北市前副市長彭振聲出庭，確認相關公文是否均為「柯文哲交辦批示」。

檢方昨同時也以證人身分傳喚時任台北市政府都市發展局副總工程司袁如瑩，了解京華城容積率從百分之五六○提高至百分之六七二時，柯文哲與彭振聲是否有介入主導，並要袁如瑩說明公文簽辦過程，訊後請回。

據了解，柯文哲上周被收押後，北檢為積極鞏固柯文哲違背職務收賄罪事證，前天先提訊在押的威京集團主席沈慶京，要沈慶京說明柯文哲隨身碟內「2022/11/1小沈1500沈慶京」是否為賄款，欲策反沈慶京轉為汙點證人，沈慶京否認行賄。

由於調查局追查柯文哲政治獻金假帳案時，木可負責人李文娟指證胞兄李文宗（柯競總前財務長）才是木可實際負責人，北機站上周搜索約談李文宗到案並查扣手機與電磁紀錄，依偽造文書罪交保兩百萬元並限制出境出海、實施電子監控後，清查發現柯文哲競總收支金流與會計帳目確實不符，且發票登錄完畢後，交易明細多出兩千多萬元去向不明。

檢調認為，李文宗是柯文哲倚重的親信，柯文哲隨身碟記載的「1500」資料，與不明的兩千多萬元款項金額接近，為清查這兩筆資金是否相同，同時確認木可是否由柯文哲實質掌握，昨天提訊柯文哲釐清相關疑點。

檢改偵查策略 鞏固圖利罪

北檢近期密集調閱北市府相關公文，發現都發局官員與都委會成員均多次指出，京華城改建案不符都市更新條例，無法依業者申請給予二○%容積獎勵，但二○二○年三月十日，市議員應曉薇收受沈慶京四七四○萬元賄賂後，首次去找柯文哲進行「便當會」，接著代業者陳情至市長室，柯文哲因而指示彭振聲負責都委會審議進度，後來還親簽核章。

檢方昨改變偵查策略，上午先由另名檢察官提訊彭振聲鞏固柯文哲圖利罪犯行，並試圖從彭振聲身上訊問柯金流，下午再由其他檢察官提訊柯文哲交叉比對彭振聲與沈慶京供詞。北檢昨傍晚召開專案會議，針對柯文哲說詞擬定下一步計畫，目前全案尚有應曉薇與助理吳順民尚未提訊，不排出今天提訊出庭。