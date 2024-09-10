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陷京華城、政治獻金數案…檢方首提訊逾3小時 柯文哲上囚車還押北所

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陷京華城、政治獻金數案 檢首提訊柯文哲逾3小時…傍晚還押北所

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導
京華城容積率案延燒，台北地檢署下午提訊台北市前市長柯文哲釐清案情，柯文哲在訊後還押台北看守所。記者陳正興／攝影
京華城容積率案延燒，台北地檢署下午提訊台北市前市長柯文哲釐清案情，柯文哲在訊後還押台北看守所。記者陳正興／攝影

京華城容積率案、政治獻金等案情延燒，民眾黨主席、前台北市長柯文哲涉圖利遭聲押禁見。台北地檢署今天下午提訊柯文哲，傍晚5點多，柯再搭乘囚車還押台北看守所。

檢方昨天下午提訊威京集團主席沈慶京後，今天上午再提台北市前副市長彭振聲，彭於中午12點多搭乘囚車還押。

檢方下午再提訊柯文哲，釐清柯文哲被控數件案件案情，囚車於下午1點18分抵達北檢，柯文哲雙手上銬，身著鮮黃色上衣、短褲、腳踩藍白拖，有媒體詢問是否有收賄，柯文哲未有回應。柯文哲搭乘傍晚5點多的囚車還押北所。

台北地方法院於本月5日裁定，柯文哲涉嫌貪汙治罪條例圖利罪嫌重大，將柯收押禁見。柯文哲至今已遭收押第6天，昨天柯透過律師團聲明，將不抗告，盼檢方能在2個月將案件調查清楚。

京華城案 柯文哲

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