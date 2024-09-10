柯文哲棄抗告拋壓力鍋給北檢 李彥秀：無不起訴空間

民眾黨主席柯文哲涉京華城案，日前遭羈押禁見，今似放棄抗告。國民黨立委李彥秀分析，柯文哲放棄抗告，媒體戰、放話戰、側翼戰可能會暫時休兵，偵辦壓力與時間壓力將全數回到北檢身上，這場戰役北檢已無「不起訴處分」的空間，否則政治後座力恐將引發政壇風暴。

針對柯文哲放棄抗告，李彥秀說，依據刑事訴訟法法定提起抗告程序，最晚應在裁定出爐後10天之內提出；柯文哲5日遭羈押處分，最後抗告期限是16日（適逢周休日順延一天）。但柯文哲的律師團在昨天就發出共同簽署的不抗告聲明。這個結果並不讓人意外，早在8月31日清晨，柯文哲遭到逮捕，檢方聲請聲押禁見的時候，柯文哲就已表達「不願付交保金」的態度。在定調「賴清德黨檢一體」的思維下，柯文哲很早就擬定「司法」與「政治」的兩條反守為攻的策略路徑。

李彥秀分析，首先在司法上，柯文哲認為，無意義的讓羈押結果在高院及地院來回，無異是對自己以及民眾黨不斷地「政治凌遲」，還讓檢方、媒體與側翼不斷有放話、操弄的空間，那不如展示坦蕩，以行動向檢方喊話秀出證據，柯文哲更是看準檢方一再釋放可能祭出「汙點證人」，正代表手上的證據可能遠不如對外的放話。

李彥秀進一步指出，其次在政治上，民眾黨正面臨成立5年來最艱難的時刻，部分媒體也刻意營造「白營選將有棄船的可能」，檢調更透過特定媒體頻頻放話，讓柯文哲窮於應付，更有可能讓猶疑的小草與知識分子厭倦口水戰而離開，柯文哲以近乎「自囚」（即放棄抗告，直接關兩個月的手段）的手段，換來的是黨內的團結聲音，以及支持者的悲憤力量，週日立法院前的成功造勢，顯然已經收到相當的成效。

李彥秀指出，可以預期，柯文哲放棄抗告，媒體戰、放話戰、側翼戰可能會暫時休兵，所有偵辦壓力與時間壓力將全數回到北檢身上，這場戰役北檢已無「不起訴處分」的空間，否則政治上的後座力恐怕將引發政壇風暴。兩個月後，就讓證據來說話。