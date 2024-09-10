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柯文哲能躲過圖利罪？ 律師曝「他」可能是貴人：有力的防火牆
民眾黨主席、北市前市長柯文哲涉京華城案遭羈押禁見，委任律師團發表聲明表示不抗告。對此，律師林智群指出，柯文哲涉及違背職務收賄、圖利等兩罪，若前北市副市長彭振聲被證明收賄，可以讓柯連圖利罪都不成立，「在這個案子裡面，彭振聲雖然一直咬阿北，但他可能是阿北的貴人呢！」
林智群昨（9日）在粉專發文指出，柯文哲涉及收賄罪，這部分檢察官要先找金流，至於圖利罪的部分，看起來檢方的證據是鞏固的，「這個時候只有一個情況可以讓阿北連圖利罪都不成立，就是彭振聲被證明收賄」。
林智群並以大巨蛋案，前北市財政局長李述德涉圖利被判九年一事為例，馬英九當時雖是台北市長，卻一點事情也沒有，因為李述德全扛了，下面有人全扛了，就是防火牆，燒不到馬英九，頂多說他無能，連下面在亂搞都不知道還亂蓋章。
林智群續指，京華城案目前的情況是，下面的人（副市長）不但不扛，還指控市長指示，柯文哲當然沒辦法說跟他沒關係。可是如果事實證明拿錢的是彭振聲，那彭振聲就會變成一個很有力的防火牆，柯的律師可以主張：彭振聲欺瞞柯文哲，還壓迫都發局官員跟審查委員，而柯只是一個蓋章傻瓜，沒有圖利犯意，「承認自己傻瓜很可恥，但有用」。
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