「小沈1500沈慶京」？ 檢「無法證實」 他字案追洩密

民眾黨主席柯文哲涉入京華城案遭羈押禁見，頻有媒體獨家報導疑似案情內容，外界質疑檢方違反偵查不公開原則，故意洩漏偵查內容給特定媒體「帶風向」。台北地檢署昨天表示，絕無洩漏任何偵查內容給特定媒體，也無假藉媒體放話或圖利特定媒體，已主動分他字案調查偵辦京華城案過程中有疑義之處及有無相關人員涉及不法，案由為洩密罪。

針對鏡週刊上周五報導，檢廉搜索柯文哲住家時搜出一只隨身碟，其中記載「小沈1500沈慶京」疑似為不明金流等訊息，北檢被問到此訊息的真實性？僅簡單回應「不予評論、無法證實」。北檢表示，針對近日有某平面媒體及某電子媒體對柯文哲涉犯貪汙治罪條例案件有關金流之報導內容，主動分洩密罪的他字案偵辦，請外界勿無端揣測，給予檢察官純淨辦案空間。

外界質疑，檢方偵辦京華城案以來，持續有特定媒體先掌握偵查內容，涉嫌違反偵查不公開原則，包括廉政署兵分四十八路搜京華城、搜索柯文哲住家、七百萬不明資金、柯妻陳佩琪持現金去ATM存款…等諸多報導，疑似為辦案人員洩密。

另外，柯文哲遭羈押禁見後，報導被轉貼PTT，有人於七日留言「大卡車躍躍欲試」，又在討論館長要把人救出來的貼文下留言「要先殺掉法官和檢察官」。台北市刑大八日中午獲報，當天下午二時卅分就查出為四十八歲楊姓男子所為，經通知到案說明，依恐嚇危害安全罪嫌函送台北地檢署偵辦。