沈慶京首次被提訊 坐輪椅進入北檢3小時

台北地檢署偵辦京華城容積率案，昨天下午首次提訊羈押中的威京集團主席沈慶京，沈慶京坐輪椅進入北檢，接受三小時偵訊後，由法警押返看守所；據了解，檢察官提訊沈慶京主要是釐清可疑金流及疑點，進一步串起全案行收賄輪廓。

沈慶京昨天下午搭警備車抵達北檢，精神與身體狀況看似不佳，由法警協助坐輪椅進入偵查庭。檢察官下午二時卅分開始偵訊，傍晚五時許結束。沈慶京獨自走上警備車時，腳步略顯緩慢，聽聞媒體在車道上大喊提問，他撇過頭不理會，隨即還押台北看守所。

據了解，檢方偵辦京華城案已數個月，已傳喚市府相關局處人員及都審委員等人到案說明，檢方懷疑沈慶京涉嫌交付北市議員應曉薇四千七百多萬元，疏通市府放寬京華城容積率，因此提訊沈慶京調查相關金流流向，釐清是否有金錢流入市府官員口袋。

另外，北市前副市長彭振聲日前在等待台北地方法院召開羈押庭時，身體不適送醫，彭妻謝夏喬昨天由女兒陪同出現在北所會客室外，從女兒側背包中取出五、六個大藥包交給彭振聲委任律師李岳洋，李岳洋隨即拿著藥包辦理律見。