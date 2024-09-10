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承諾不管黨務？ 黃國昌：有狀況不可能置身事外

聯合報／ 記者林銘翰黃婉婷／台北報導

民眾黨主席柯文哲身陷京華城案，民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨說，所謂代理黨主席議題，黨內連討論都沒有討論；過去他的確講過不管黨務，「但是面臨到這樣的挑戰跟狀況，我不可能置身事外。」

黃國昌昨接受廣播專訪，談及民眾黨舉行首場街頭宣講活動，他坦言人數絕對超乎預期，不過前天經過黨部綜合研判，早就知道人數會遠大於兩千人，「只是沒有想到，真的來那麼多」。

有關二○二六年地方選舉，黃國昌表示，自己當初講得很清楚，「主席要我下去戰，我就一定下去戰；主席要我去戰哪裡，我就去戰哪裡」，這樣的心意跟決定，其實沒有太大改變。

民眾黨立委吳春城前天上台致詞時提及，柯文哲曾經說要做「台灣的曼德拉」，關多久都沒有關係，小草們要好好照顧自己，等待號角響起，「搶救柯文哲，台灣曼德拉」。民眾黨立委陳昭姿上台時也悲憤喊出柯文哲是「示現的菩薩」…引發各界熱議。

時代力量黨主席王婉諭質疑，民眾黨以司法正義為名，實則追求「私法正義」，毫無保留力挺一個有圖利、收賄嫌疑的黨主席；綜觀台灣民主化政治史，從來沒一個政黨像民眾黨這麼瘋狂，他們用「示現菩薩」、「台灣曼德拉」形容柯文哲，因為自身行為而接受司法調查的嫌疑犯被造神成一個承受苦難的偉大領袖、政治良心犯。

京華城案 柯文哲

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不讓法院為難 柯文哲決定不抗告

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