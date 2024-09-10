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京華城案／國民黨：放話媒體引發司法不公質疑

聯合報／ 記者鄭媁張睿廷林銘翰張睿廷陳熙文黃婉婷／台北報導

民眾黨主席柯文哲京華城案遭羈押，國民黨發言人楊智伃昨天表示，要求程序正義及司法公平是多數人民的期待，檢廉不斷以放話、公布偵查內容方式操作輿論風向，試圖以媒體辦案，只會引發更多對司法不公的質疑。國民黨立委李彥秀則說，程序正義沒有政黨與顏色之分，「今天不爭取，人人都可能是明天的柯文哲」。

前天現身民眾黨首場開講的馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，馬英九身為法律人一向堅持該怎麼做就怎麼做，檢方在偵查過程中違反偵查不公開及人權疑慮，在無罪推定原則下，在野黨應伸出援手、站出來幫柯講話，這是基本的道義；他和馬英九沒有討論個案及柯涉案內容，一方面是不了解案情，另方面目前還在偵辦階段，但重要的是司法應一體適用，近日外界質疑高雄國賓的容積率超過京華城，檢方不能只辦柯文哲卻不碰其他類似圖利案件。

不過，國民黨前立委陳學聖表示，柯文哲還有很多要說清楚的地方，案情真相為何仍有很多疑點；藍營同情柯文哲面對司法處境，但無法貿然相挺的原因在於萬一柯很多話沒說，證據被翻出來，挺錯怎麼辦？所以，是否挺柯「不在早，而在挺得準」。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，「相信柯文哲」跟「相信司法」不應是二元論，期盼群眾理性、讓證據說話，而非透過政治分化；民眾黨此時應盡力捍衛清白，而非跳脫檢辯攻防，直接訴諸社會對立。

另外，針對柯文哲不對羈押裁定提起抗告，民眾黨立法院黨團總召黃國昌說是當事人的決定，柯文哲其實了然於胸「很清楚知道賴政府絕對不會放過他」。

曾任檢察官的國民黨立委吳宗憲表示，對於柯文哲來說，絕對是要力拚無罪釋放，不提抗告也可能是戰略考量。

京華城案 柯文哲

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