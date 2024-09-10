柯營拉長戰線 召喚小草戰清白

民眾黨主席柯文哲捲入京華城案遭羈押禁見，昨天聲明不抗告，外界好奇打什麼算盤？據了解，柯營幕僚與律師沙盤推演各種狀況，考量抗告成功機率低，與其抗告受挫重創士氣，不如被羈押二個月拉長戰線，蓄積小草街頭集會能量。

民眾黨幕僚沙盤推演這次「司法劫」，柯文哲心中早有準備拒絕交保、不提抗告，定調政治迫害，控訴賴清德總統利用司法大刀整肅政敵。民眾黨秘書長周榆修也證實，柯第一次被裁定無保請回就已決定，相信應該是了然於胸、早就心有定見。

另外，目前傳出台北市前副市長彭振聲、台北市議員應曉薇有收賄證據，但是沒有明顯證據指向柯文哲收賄。據了解，律師團也將主張，若京華城全案有人收受賄賂，屬個人貪汙行為，不應就此推翻合法合規的都市審議過程，更不該認定柯文哲有圖利行為。

柯文哲不提抗告正面對決法庭，民眾黨全黨總動員舉辦全國開講，透過小草集會抗爭捍衛清白，柯文哲胞妹柯美蘭、妻子陳佩琪也出面控訴司法不公。

最近一個多月以來，民眾黨支持度雪崩，面對綠營猛烈攻擊，只能被迫一路挨打，包括政治獻金疑雲、選舉補助款買房等爭議，早已讓黨內招架不住，柯文哲因京華城案淪為階下囚對白營來說更是致命一擊。不過，從前天首場街頭宣講活動，現場參與人數超乎黨內預期，讓民眾黨士氣大振。