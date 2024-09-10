新聞眼／柯文哲直球對決 塑造司法抗爭形象

八月卅日，檢廉拂曉搜索民眾黨主席柯文哲住家和民眾黨中央黨部，柯當天強調「自己坦蕩沒問題，請執政當局說清楚有什麼證據和合理理由搜索？」柯文哲昨天決定不抗告，宣告以自認的坦蕩蕩，直球對決檢方查出什麼證據。

歷經上周一無保請回及上周四羈押禁見，台北地院羈押庭法官裁定南轅北轍，柯文哲大可抗告尋求高院救濟，如今捨棄抗告，看似犧牲爭取高院更裁的機會，但以京華城案同案在押被告沈慶京等人抗告均遭駁回來看，柯抗告遭駁機會不小，與其如此，不抗告既可省去一次無謂審級往來，更可形塑「拒向司法不公低頭」的抗爭形象，未必不利。

民眾黨立委黃國昌昨天接受電台專訪，被問到日前傳出如果可以交保，柯文哲也不願意付交保金？黃國昌直接承認。據此可推測，柯文哲恐早已沙盤推演，一旦被押，不抗告也是訴訟策略之一。民眾黨秘書長周榆修昨天說「第一次羈押庭就決定了」，亦可印證。

柯文哲所涉京華城案兩大關鍵，一是有無「明知違背法令」執意圖利，二是有無不當金流之收賄行為。其中，是否「明知違背法令」，涉及當事人主觀認知，且容積率採都委會審核議決，非由市長獨自裁行，柯文哲仍有脫身空間，就看能否說服法官及大眾；至於有無不當金流，則視檢方偵辦結果，若要讓被告一刀畢命，不能含沙射影或流於媒體放話，須有堅實證據，否則終難通過法院嚴格證據法則檢驗。

柯文哲不抗告，形同放手讓檢察官徹底清查，這也算「自證清白」的方法。檢察官偵查若有所獲，自然無「押人取證」問題，但若柯自願繼續被押，檢方還查不出個所以然，除了先前違反「偵查不公開」、搜索被質疑過當等爭議，「押人取供」的批評更將接踵而至，以及須在羈押期滿之前跟時間賽跑，這些都成了檢方巨大的壓力。

柯文哲創建「台灣民眾黨」，曾被質疑抄襲一百年前的蔣渭水。事實上，柯文哲競選時選擇廟口開講，更是自比蔣渭水「要改變台灣思想跟文化」。如今，柯甘願被押，未嘗不是進一步向一生受拘捕、囚禁十餘次的蔣渭水「致敬」。若柯能通過這次司法檢驗，借力使力把自己變身為對抗執政當局的悲劇英雄，後勢豈非大好？這些都成了柯文哲可以一賭的籌碼。

當柯文哲槓上檢察官，看似不按牌理出牌，但增加悲壯感、「求仁得仁」，都不無力拚「逆轉勝」的考量。只是，司法講求證據，最後決定勝負的，還是要看誰能讓證據說話。