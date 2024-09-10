柯文哲被押不抗告 外界質疑檢方違反偵查不公開

民眾黨主席柯文哲被控在台北市長任內涉圖利京華城遭羈押五天後，決定不對羈押裁定提抗告。柯的律師團昨發聲明說，雖然律師團認為羈押禁見的裁定存在認事用法違誤，但柯昨天律見時表明不抗告，因此尊重當事人意願。

刑事訴訟法法定提起抗告程序，應在裁定出爐後十天之內為之；柯文哲本月五日遭羈押處分，最後抗告期限是十五日，因適逢周休日順延一天，最遲要在十六日以前提出。柯的律師鄭深元、陸正義和蕭奕弘昨天發出共同簽署的不抗告聲明。

律師團：柯不願讓法院為難

律師團表示，柯文哲於日前法院羈押庭時表明，因曾向法官陳明不願讓法院有所為難，如遭羈押將不提抗告，請檢察官於兩個月羈押期間窮盡一切調查義務，會盡力配合調查。經律師團再次確認，確定不提抗告。

民眾黨表示，同一事證出現兩種極端不同裁定結果，加上近來檢方押人取供、入人於罪，配合特定媒體洩漏偵辦資訊，企圖操弄錯誤輿論對柯進行人格抹殺，讓社會大眾對於司法公正逐漸喪失信心，但柯文哲「不願讓法院有所為難」，即便面對檢方濫權偵辦仍會全力配合調查，請司法單位秉持毋枉毋縱、無罪推定、公平審理的基本精神，盡速釐清真相。

「對他來講就是用實際行動，講說我跟你們槓上了，來吧，就查…」民眾黨秘書長周榆修昨接受網路節目專訪表示，柯在獲無保請回的第一次羈押庭上告訴法官，「如果會讓你為難就把我押了吧」，顯然當下已做出決定；面對法律案件辦成政治案件，柯了然於胸且心有定見；檢方心證已成、態度清楚，如果證據充足就起訴，而不是一天到晚放消息。

抗告若被駁回恐不利白士氣

由於外界質疑檢方違反偵查不公開，故意洩漏偵查內容給特定媒體帶風向，台北地檢署昨天表示，絕無洩漏偵查，已主動分他字案調查偵辦京華城案過程中有疑義之處，以及有無相關人員涉及不法，案由為洩密罪。

柯文哲不提抗告，讓不少高院及地院法官鬆一口氣。法界人士研判，同案遭羈押的被告北市前副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京、市議員應曉薇及其助理吳順民的抗告全遭駁回，被檢方視為主導角色的柯文哲抗告成功的機會渺茫，抗告被駁回等於又被法院「認證一次」，對民眾黨士氣不利，因此乾脆不抗告。

法界：2個月內偵結有變數

法界人士指出，柯文哲在法定時限內棄守抗告權利，一可讓羈押效果放大，形成政治渲染力，二可取得政治「相罵本」抗衡司法，但要如柯期盼的二個月內偵結則有變數。偵查中羈押可延長一次兩個月，若檢察官認為有延長羈押的必要而提聲請，仍由裁准羈押的法官呂政燁審酌有無延押必要，檢察官無義務按「祈使句」辦案。