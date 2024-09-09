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小草這次集結…20人！在台北看守所外靜坐挺柯

中央社／ 新北9日電
民眾黨主席柯文哲遭羈押禁見，支持者9日晚間再度集結於台北看守所外參與「寧靜革命」。圖為日前支持者萬人集結。記者葉信菉／攝影
民眾黨主席柯文哲遭羈押禁見，支持者9日晚間再度集結於台北看守所外參與「寧靜革命」。圖為日前支持者萬人集結。記者葉信菉／攝影

民眾黨主席柯文哲遭羈押禁見，支持者（小草）今天晚間再度集結於台北看守所外參與「寧靜革命」活動，截至晚間7時許約20人靜坐。民眾黨立委林國成現身響應。

前台北市長柯文哲被控於京華城案涉嫌圖利等罪，日前經台北地檢署聲押獲無保請回，案經台灣高等法院撤銷發回，台北地方法院5日再度召開羈押庭，並裁定柯文哲羈押禁見。

小草6日晚間發起「寧靜革命，星光相伴」活動，號召支持者至台北看守所外安靜集合、安靜解散，陪伴柯文哲。當時柯文哲的妹妹柯美蘭、民眾黨秘書長周榆修等人都到場靜坐關心。

小草今天晚間再度集結於台北看守所外靜坐，民眾黨彰化縣議員張雪如、民眾黨立委林國成也到場。林國成說，偵查單位應用證據偵辦，而不是押人取供；現在柯文哲支持者都會自動到場，他今天除了來響應寧靜活動，也是來關心參與者，希望都以和平、寧靜態度表達心中抗議及對柯文哲的支持。

京華城案 柯文哲

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