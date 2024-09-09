柯不提抗告…那誰來代理主席呢？黃國昌給出答案

前台北市長、民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭羈押禁見，律師今天聲明不提抗告，最長將羈押2個月。民眾黨秘書長周榆修表示會負責黨務維持正常運作；民眾黨立委黃國昌則說，他不可能置身事外，但從未討論代理黨主席議題。

柯文哲委任律師鄭深元、陸正義、蕭奕弘今天發表聯合聲明指出，羈押禁見的認事用法存在多處明顯違誤，但柯文哲曾說不願讓法院有所為難，且如遭羈押，不願抗告，請檢察官在2個月羈押期間內，窮盡一切調查義務，因此尊重當事人意願，不再抗告。

周榆修中午接受「中午來開匯」節目主持人黃光芹專訪時表示，柯文哲無保請回後的那幾天是自由身，首先因為柯文哲的父親生病，因此先去醫院探視父親；柯文哲也覺得民眾黨的黨務要維持正常運作。

周榆修透露，本來組織群在9月4、5日應該舉行幹部研習營，柯文哲當時看著行程表問他「這（行程）怎麼不見了？」對柯文哲而言，一切就是要照舊、按部就班，「做他認為應該要做的事」。

周榆修指出，柯文哲也跟黃國昌討論優先法案，例如吹哨者保護法、長照保險等，且對於8位立委該做什麼事，都已經跟黃國昌談過；而他就是負責黨務、庶務一定要維持正常運作，讓黨一如往常地該開的會就正常。

至於柯文哲是否有「托孤」要將黨交給誰，周榆修說，沒有啦，「他（柯文哲）都沒交代我了，怎麼會跟你說？」

民眾黨緊急應變小組召集人黃國昌今天接受「千秋萬事」主持人王淺秋專訪時表示，他過去的確跟柯文哲講得很清楚，他不管黨務，但是現在黨面臨到這樣的挑戰跟狀況，「我不可能置身事外」，對他來說是比較大的衝擊跟挑戰。

黃國昌說，除了立法院的工作之外，不管中央委員會、緊急應變小組，該承擔的還是要大家一起分擔。柯文哲也要求大家在工作崗位上把事情做好，發揮最大戰力，在立法院包括預算案、人事同意權案、重大法案等，柯文哲都有和他深入交換意見。

黃國昌指出，周榆修率領黨部一級主管、所有工作人員，都是正常運作。王淺秋說，民眾黨一直強調不存在代理黨主席的議題；黃國昌表示，「對，連討論都沒討論」。