柯文哲不提抗告 民眾黨：用實際行動表達跟你們槓上

前台北市長、民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭羈押禁見，律師今天聲明不提抗告。台灣民眾黨說，尊重柯文哲與律師的決定，就請司法單位秉持勿枉勿縱、無罪推定、公平審理的基本精神，儘速釐清真相。

民眾黨秘書長周榆修指出，其實柯文哲決定不抗告，「對他來講，就是用實際行動講說我跟你們槓上，來就查吧」，這是一場漫長的戰爭。

柯文哲委任律師鄭深元、陸正義、蕭奕弘今天發表聯合聲明指出，羈押禁見的認事用法存在多處明顯違誤，但柯文哲不願抗告，因此尊重當事人意願，不再抗告。

民眾黨透過媒體群組發布聲明指出，有關民眾黨主席柯文哲決定不抗告，民眾黨表示尊重，且支持柯文哲及律師團討論之後的決定。

民眾黨說，從柯文哲遭裁定羈押後，已多次聲明強調，同一份事證，卻出現兩種極端不同的裁定結果，加上近來檢方無所不用其極，押人取供、入人於罪，配合特定媒體洩漏偵辦資訊，企圖操弄錯誤輿論，對柯文哲進行人格抹殺，讓社會大眾對司法公正逐漸喪失信心。

民眾黨表示，但柯文哲選任辯護人聯合聲明中提及「不願讓法院有所為難」，已充分顯現柯文哲即便面對北檢濫權偵辦，仍會全力配合調查，也讓司法公正性同時受到檢驗。

民眾黨強調，既然柯文哲已聲明要放棄抗告，全力配合調查，就請司法單位秉持勿枉勿縱、無罪推定、公平審理的基本精神，儘速釐清真相。

另外，民眾黨秘書長周榆修中午接受「中午來開匯」節目主持人黃光芹專訪時也說，柯文哲在第一次無保請回時就透露曾向法官說「不要為難」，如果整件案子會讓法官為難，「就把我押了吧」。他認為，柯文哲當時心裡就已作出決定，是瞭然於胸、心有定見。

周榆修表示，外界一定會質疑，柯文哲是畏罪才不抗告，但檢方將法律案辦成政治案件，甚至劇情一天比一天精彩，既然檢方心證已成，才會認為沒有提抗告的必要；如果檢方證據充足就起訴柯文哲，而不是一天到晚在外面放消息。