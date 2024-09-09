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蕭旭岑挺柯稱基本道義 藍：司法公平是多數人期待

中央社／ 台北9日電

馬英九基金會執行長蕭旭岑昨天晚間出席民眾黨首場開講，聲援民眾黨主席柯文哲。蕭旭岑今天表示，檢方在偵查過程中違反偵查不公開及人權，今天柯文哲遇到這樣的情況，在無罪推定原則下，同為在野黨應伸出援手，這是基本的道義。

對於國民黨人士出席民眾黨造勢，並聲援柯文哲，國民黨發言人楊智伃受訪表示，要求程序正義，要求司法公平，相信是多數人民的期待。她指出，「程序正義、司法公平」是司法制度可信賴的基礎；獨立審判，更是不分黨派對於司法制度的基本期待。然近幾份案件，檢廉不斷以放話、公布偵查內容的方式操作輿論風向，試圖以媒體辦案，只會引發更多對於司法不公的質疑。

民眾黨主席柯文哲被控於台北市長任內涉嫌圖利京華城案等罪，5日遭台北地方法院裁定羈押禁見。民眾黨8日晚間發起公民開講活動，捍衛柯文哲的清白與程序正義，馬英九基金會執行長蕭旭岑、媽媽嘴咖啡店負責人呂炳宏以神秘嘉賓身分到場力挺，國民黨立委徐巧芯則以發布聲明的方式聲援。

蕭旭岑今天受訪表示，民眾黨秘書長周榆修日前打電話邀請他出席晚會，而他跟前總統馬英九討論後就同意，昨天在晚會上講的所有內容，馬英九都知情也同意。

蕭旭岑指出，他跟馬英九沒有討論個案，也沒有針對柯文哲涉案內容進行討論，因為不了解案情，且目前還在偵辦階段，但重要的是司法應該要一體適用，他昨天也呼籲法務部長、檢察總長說明，超思雞蛋案、高端疫苗案也明顯圖利，是否要辦，他重視的是司法統一的標準，不是雙重標準。

媒體詢問，對於柯文哲過去擔任台北市長期間，曾暗指當年馬市府在大巨蛋案圖利遠雄，馬辦怎麼會現在出來聲援柯文哲。蕭旭岑表示，就事論事，馬英九身為法律人，一向堅持應該要怎麼做，就怎麼做。

媒體追問，有部分國民黨台北市議員仍主攻柯文哲京華城案，藍營內部路線是否要統一。蕭旭岑說，國民黨主席朱立倫已經表示要對民眾黨跟柯文哲送暖，這是黨的基本態度，個別從政同志，可能基於個別的問政需求，有自己的做法。

對於民進黨立委吳沛憶指出，過去民眾黨立委黃國昌在太陽花學運時，密會時任總統府副秘書長蕭旭岑，如今黃國昌直接把蕭旭岑帶出場。蕭旭岑表示，他跟黃國昌在10年前碰面，是為解決國家重大危機，昨天同台也是為了面對司法被政治介入的國家重大危機。

京華城案 柯文哲

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