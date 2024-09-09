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涉京華城案遭羈押禁見 柯文哲不抗告

中央社／ 台北9日電

前台北市長柯文哲京華城案遭羈押禁見，辯護人今天發表聲明表示，羈押禁見的認事用法存在多處明顯違誤，但柯文哲不願抗告，因此尊重當事人意願，不再抗告。

台北地檢署偵辦京華城案，8月30日展開搜索、約談行動。檢察官認定柯文哲涉犯貪污治罪條例的違背職務收賄及圖利等罪，犯罪嫌疑重大，有滅證、勾串之虞，向法院聲押禁見。

台北地方法院開庭訊問後，裁定柯文哲無保請回。北檢提起抗告，台灣高等法院發回更裁，北院二度開庭後認為柯文哲涉犯圖利罪嫌疑重大，5日裁定羈押禁見。

柯文哲委任律師鄭深元、陸正義、蕭奕弘今天發表聯合聲明指出，台北地方法院近日所為柯文哲應予羈押禁見的裁定，認事用法存在多處明顯違誤，以辯護人職責，本應依法循抗告程序提請高院撤銷並發回更審，以求救濟。

聲明指出，柯文哲於庭前即已向辯護人明白表示，其曾向庭上陳明不願讓法院有所為難，且如遭羈押，不願抗告，請檢察官於2個月羈押期間內，窮盡一切調查義務，他會盡力配合調查等語。

聲明表示，經辯護人於律見時再次確認，柯文哲仍然表示不願提起抗告。因抗告之提起與否，辯護人依法不得違反委任人明示之意思，故基於尊重當事人之意願，不再抗告。

此外，柯文哲委任律師陸正義約上午10時抵達法務部矯正署台北看守所律見近2小時後對媒體表示，會再安排律見；同案被告彭振聲與沈慶京的委任律師上午也都分別安排律見。

京華城案 柯文哲

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