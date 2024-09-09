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白營集會挺柯 吳思瑤籲停止政治干預尊重司法獨立

中央社／ 台北9日電

台灣民眾黨主席柯文哲遭羈押禁見，民眾黨8日在立法院旁舉辦公民開講活動。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天呼籲，停止政治干預、尊重司法獨立，不樂見任何單一司法案件被用來撕裂台灣社會，甚至擴大對立。

對於立法院新會期，吳思瑤也說，希望藍白陣營不要因為單一個案，就對福國利民的預算案或法案，採取杯葛的立場，這不利推動國家進步、台灣前進。

前台北市長柯文哲被控於京華城案涉嫌圖利等罪，5日遭台北地方法院裁定羈押禁見。民眾黨8日晚間在立法院旁的濟南路上，發起首場「集結！為台灣的司法正義站出來！」活動，民眾黨立委黃國昌等人輪流發言。

民進黨立法院黨團今天召開輿情回應記者會，吳思瑤對於各界關切的議題主動說明，呼籲停止政治干預、尊重司法獨立，不樂見任何單一司法案件來撕裂台灣社會，甚至擴大對立。

吳思瑤指出，柯文哲被羈押的這幾天，看到社會確實因為「挺柯」與「反柯」，或是「柯粉」與「柯黑」之間的尖銳對立、對話，造成社會很大的動盪，因此民進黨團在此要嚴肅表達黨團立場，包括司法機關必須確保犯罪嫌疑人的人權、堅守偵查不公開的原則，讓證據說話，希望未來的偵查過程，一切都能依法、依程序進行，勿受外界干擾、要獨立公正辦案。

吳思瑤說，在審判還沒終結前，民眾黨支持者可以選擇相信柯文哲，但也必須相信台灣完備的司法偵查制度，而且這不是柯粉與柯黑的決對，不該淪為政政治勢力的角力。

吳思瑤指出，看到民眾黨昨天的動員、未來也將啟動全台開講，她希望大家都能理性、讓證據說話，關於柯文哲涉入的案件，所有偵辦核心都應當回到證據，而非政治。她表示，民眾黨當然應當竭盡全力協助柯文哲捍衛清白，因此現在要做的，就是找出柯文哲未涉案的證據，而非直接訴諸社會對立。

吳思瑤表示，民進黨團尊重民眾黨的全台開講活動，但希望各界理性、讓證據說話，如果開講過程中不當釋放影響、干預司法的言論，甚至激化社會對立，這都不利司法公信、公正的偵辦。

至於國民黨對柯文哲京華城案的態度，吳思瑤說「我們無權置喙」，但國民黨主席朱立倫似乎跟柯文哲站在同一邊。

京華城案 柯文哲

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